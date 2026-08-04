Bancos e Petrobras pressionam e Ibovespa fecha quase estável; dólar vai a R$ 5,13

O Ibovespa encerrou o pregão desta terça-feira, 4, estável com leve baixa de 0,06%, aos 177.894,97 pontos, em uma sessão marcada por baixo volume financeiro, de R$ 17,2 bilhões, e desempenho oposto ao das bolsas americanas. Enquanto Wall Street avançou impulsionada pelo alívio das tensões no Oriente Médio e por balanços corporativos acima das expectativas, o principal índice da B3 foi pressionado pelas ações de bancos e da Petrobras.

O dólar comercial, por sua vez, fechou em alta de 0,87%, cotado a R$ 5,131, descolando-se do movimento externo, onde a moeda americana perdeu força frente a outras divisas.

Entre as ações de maior peso do índice, a Vale (VALE3) subiu 2,24%, recuperando parte das perdas recentes mesmo com a queda do minério de ferro no mercado internacional. Já a Petrobras acompanhou o forte recuo do petróleo. As ações ordinárias (PETR3) caíram 0,97%, enquanto as preferenciais (PETR4) recuaram 1,28%.

Os bancos estiveram entre os principais responsáveis pela pressão sobre o Ibovespa, em um movimento de cautela antes da divulgação do balanço do Itaú Unibanco após o fechamento do mercado. As ações do Itaú (ITUB4) caíram 2,48%, enquanto Bradesco recuou 1,67% nas preferenciais (BBDC4). Banco do Brasil (BBAS3) perdeu 1,32% e BTG Pactual (BPAC11), do mesmo grupo controlador da EXAME, caiu 0,65%.

Na contramão do setor, o Santander Brasil (SANB11) avançou 0,59%.

Entre as maiores altas do pregão, a CSN (CSNA3) liderou os ganhos, com valorização de 6,21%, seguida por CSN Mineração (CMIN3), que subiu 3,14%, e RD Saúde (RADL3), com alta de 2,97%. No lado oposto, Marcopolo (POMO4) despencou 10,43% após divulgar seu balanço trimestral. Magazine Luiza (MGLU3) caiu 4,65%, enquanto Brava Energia (BRAV3) recuou 4,58%.

No cenário doméstico, os investidores repercutiram a divulgação da Produção Industrial de junho pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que caiu 1,8% na comparação com maio, marcando o segundo resultado negativo consecutivo no ano. Na comparação anual, porém, a indústria cresceu 1,7%. No acumulado de 2026, a alta é de 1,5%, enquanto em 12 meses o avanço chega a 0,7%.

Na agenda de inflação, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), registrou deflação de 0,03% em julho, após alta de 0,18% em junho.

O mercado também permaneceu atento à véspera da decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) e à temporada de balanços, que tem entre os principais destaques desta noite os resultados de Itaú, Prio, Gerdau, RD Saúde, Iguatemi e C&A.

Petróleo desaba com avanço das negociações sobre Ormuz

Os preços do petróleo registraram forte queda nesta terça-feira, ampliando as perdas da véspera diante de novos sinais de avanço nas negociações entre Estados Unidos e Irã para a reabertura do Estreito de Ormuz, uma das principais rotas globais de transporte de petróleo.

Além das declarações do secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, de que um acordo poderia ser alcançado em breve, o Ministério das Relações Exteriores do Irã informou que as negociações com Omã seguem avançando para estabelecer uma estrutura de segurança para a navegação na região.

No fechamento, o barril do Brent para outubro caiu 5,26%, para US$ 79,36, enquanto o WTI para setembro recuou 5,69%, encerrando a US$ 75,77.

Wall Street sobe com balanços e alívio geopolítico

As bolsas americanas encerraram a sessão em alta, impulsionadas pelo avanço das negociações diplomáticas entre Estados Unidos e Irã e por resultados corporativos melhores que o esperado.

As ações da Palantir dispararam após a divulgação do balanço trimestral, enquanto McDonald's e Caterpillar também avançaram após reportarem resultados sólidos. Os investidores ainda acompanharam a divulgação do relatório Jolts, sobre vagas de trabalho nos Estados Unidos, e aguardam a estreia da temporada de balanços da SpaceX como empresa de capital aberto.

O índice Dow Jones subiu 1,71%, aos 54.085,88 pontos, enquanto p S&P500 avançou 1,79%, aos 7.736,52 pontos. O Nasdaq subiu ainda mais, 2,59%, aos 26.584,99.