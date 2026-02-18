Bad Bunny no Brasil: saiba o que ele deve cantar nos shows em SP

Bad Bunny: Cantor prepara repertório para estrear no Brasil (Kevin C. Cox/AFP)
Freelancer
Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 16h12.
Bad Bunny está prestes a fazer história com seus primeiros shows no Brasil. O rapper e cantor porto-riquenho desembarcou no país dias antes das apresentações marcadas para os dias 20 e 21 de fevereiro de 2026, no Allianz Parque, em São Paulo.
A expectativa é grande entre os fãs brasileiros, e a setlist que circula nas redes sociais deve ser a mesma que ele vai apresentar em solo brasileiros.
Veja quais serão as possíveis músicas que o público brasileiro vai curtir nas apresentações:
Para já entrar no ritmo dos shows, veja qual será a provável setlist do cantor nos shows dos dias 20 e 21 de fevereiro, baseados nas últimas apresentações do porto-riquenho:
Desde o começo da tour, na República Dominicana, todos os shows do porto-riquenho contam com uma música surpresa, nos moldes da The Eras Tour. Além disso, em todos os lugares que passa, o astro costuma levar um convidado, sempre na segunda ou terceira apresentação.
Veja quais foram as músicas surpresas até agora:
Veja quais foram os convidados dos shows até agora:
Os ingressos para as duas datas estão esgotados. A expectativa em torno dos shows em São Paulo é alta não apenas pelo público local, mas também pela repercussão internacional da temporada de apresentações de Bad Bunny.
O mês de fevereiro tem sido especial para Bad Bunny. Além das primeiras apresentações do porto-riquenho no Brasil estarem esgotadas, o cantor se tornou o primeiro latino a superar a marca de 110 milhões de ouvintes mensais no Spotify e também o primeiro nome, de qualquer estilo musical, a ocupar ao mesmo tempo as cinco primeiras posições do ranking global da plataforma durante seis dias seguidos.
Além disso, no último dia 8, Bad Bunny foi o primeiro artista latino a se apresentar sozinho no intervalo do Super Bowl. Nas 24 horas seguintes ao show, o cantor registrou 98 milhões de reproduções oficiais apenas nos Estados Unidos. No Brasil, o crescimento foi ainda mais expressivo: os streams aumentaram 426% em relação à semana anterior, segundo dados da Billboard.
Bad Bunny também é o vencedor do Álbum do Ano, o prêmio mais requisitado do Grammy americano, conquistado em 3 de fevereiro. Ele conquistou o gramofone tanto no Grammy quanto no Grammy Latino, tornando-se o único artista do mundo a vencer essa categoria nas duas premiações na mesma temporada.
Confira as informações completas: