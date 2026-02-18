Pop

Bad Bunny no Brasil: saiba o que ele deve cantar nos shows em SP

Shows no Allianz Parque prometem uma mistura de hits e surpresas na passagem do astro pelo Brasil

Bad Bunny: Cantor prepara repertório para estrear no Brasil (Kevin C. Cox/AFP)

Maria Luiza Pereira
Freelancer

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 16h12.

Bad Bunny está prestes a fazer história com seus primeiros shows no Brasil. O rapper e cantor porto-riquenho desembarcou no país dias antes das apresentações marcadas para os dias 20 e 21 de fevereiro de 2026, no Allianz Parque, em São Paulo.

A expectativa é grande entre os fãs brasileiros, e a setlist que circula nas redes sociais deve ser a mesma que ele vai apresentar em solo brasileiros.

Veja quais serão as possíveis músicas que o público brasileiro vai curtir nas apresentações:

Setlist dos shows

Para já entrar no ritmo dos shows, veja qual será a provável setlist do cantor nos shows dos dias 20 e 21 de fevereiro, baseados nas últimas apresentações do porto-riquenho:

Ato de abertura (palco 1)

  • LA MuDANZA
  • Callaita
  • PIToRRO DE COCO
  • WELTiTA (com Chuwi)
  • TURiSTA
  • BAILE INoLVIDABLE
  • NUEVAYoL

La Casita (palco 2)

  • CONCHo INTeRLUDE
  • VeLDÁ
  • Tití me preguntó
  • Neverita
  • Si veo a tu mamá
  • VOY A LLeVARTE PA PR
  • Me porto bonito
  • No me conoce remix
  • Bichiyal
  • Yo perreo sola
  • Efecto
  • Safaera
  • Diles
  • MONACO
  • Música surpresa
  • CAFé CON RON (com Los Pleneros de la Cresta)

Ato final (palco 1)

  • Ojitos lindos
  • La canción
  • KLOuFRENS
  • DÁKITI
  • El apagón
  • DtMF
  • EoO

Música surpresa e convidado

Desde o começo da tour, na República Dominicana, todos os shows do porto-riquenho contam com uma música surpresa, nos moldes da The Eras Tour. Além disso, em todos os lugares que passa, o astro costuma levar um convidado, sempre na segunda ou terceira apresentação.

Veja quais foram as músicas surpresas até agora:

  • 25/08 - República Dominicana
  • Después De La Playa - República Dominicana
  • Dema Ga Ge Gi Go Gu - República Dominicana
  • Caro - Costa Rica
  • Te Deseo Lo Mejor - Costa Rica
  • Chambea - México
  • Perro Negro - México
  • Amorfoda - México
  • Where She Goes - México
  • Te Mudaste - México
  • La Corriente - México
  • Mojabi Ghost - México
  • Soy El Diablo (Remix) - México
  • Soy Peor - Chile
  • Mayores - Chile
  • Solo de Mí - Chile
  • Si Estuviésemos Juntos - Peru
  • Booker T - Peru
  • No Me Quiero Casar - Colômbia
  • Tu No Metes Cabra - Colômbia
  • A Tu Merced - Colômbia
  • Otra Noche en Miami - Argentina
  • Una vez - Argentina
  • Thunder y Lightning - Argentina

Veja quais foram os convidados dos shows até agora:

  • Romeo Santos - República Dominicana
  • Jhayco - Costa Rica
  • Grupo Frontera - México
  • Feid - México
  • J Balvin - México
  • Natanael Cano - México
  • Julieta Venegas - México
  • Becky G - Chile
  • Jowell & Randy - Chile
  • Li Saumet (Bomba Estéreo) - Colômbia
  • Arcángel - Colômbia
  • Karol G - Colômbia
  • Ñengo Flow - Peru
  • Cazzu, Duki e Khea - Argentina
  • Mora - Argentina
  • Eladio Carrión - Argentina
yt thumbnail

Ingressos esgotados

Os ingressos para as duas datas estão esgotados. A expectativa em torno dos shows em São Paulo é alta não apenas pelo público local, mas também pela repercussão internacional da temporada de apresentações de Bad Bunny.

Astro vive seu melhor momento

O mês de fevereiro tem sido especial para Bad Bunny. Além das primeiras apresentações do porto-riquenho no Brasil estarem esgotadas, o cantor se tornou o primeiro latino a superar a marca de 110 milhões de ouvintes mensais no Spotify e também o primeiro nome, de qualquer estilo musical, a ocupar ao mesmo tempo as cinco primeiras posições do ranking global da plataforma durante seis dias seguidos.

Além disso, no último dia 8, Bad Bunny foi o primeiro artista latino a se apresentar sozinho no intervalo do Super Bowl. Nas 24 horas seguintes ao show, o cantor registrou 98 milhões de reproduções oficiais apenas nos Estados Unidos. No Brasil, o crescimento foi ainda mais expressivo: os streams aumentaram 426% em relação à semana anterior, segundo dados da Billboard.

Bad Bunny também é o vencedor do Álbum do Ano, o prêmio mais requisitado do Grammy americano, conquistado em 3 de fevereiro. Ele conquistou o gramofone tanto no Grammy quanto no Grammy Latino, tornando-se o único artista do mundo a vencer essa categoria nas duas premiações na mesma temporada.

'DeBÍ TiRAR MáS FOToS' World Tour:

Confira as informações completas:

  • Datas: 20 e 21 de fevereiro de 2026;
  • Local: Allianz Parque (Avenida Francisco Matarazzo, 1705, R. Palestra Itália, 200 - Água Branca, São Paulo)
  • Ingressos: Ticketmaster Brasil;
  • Horário da abertura dos portões: 16h;
  • Horário dos shows: 20h30.
