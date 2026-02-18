Bad Bunny no Brasil: saiba o que ele deve cantar nos shows em SP

Bad Bunny está prestes a fazer história com seus primeiros shows no Brasil. O rapper e cantor porto-riquenho desembarcou no país dias antes das apresentações marcadas para os dias 20 e 21 de fevereiro de 2026, no Allianz Parque, em São Paulo.

A expectativa é grande entre os fãs brasileiros, e a setlist que circula nas redes sociais deve ser a mesma que ele vai apresentar em solo brasileiros.

Veja quais serão as possíveis músicas que o público brasileiro vai curtir nas apresentações:

Setlist dos shows

Para já entrar no ritmo dos shows, veja qual será a provável setlist do cantor nos shows dos dias 20 e 21 de fevereiro, baseados nas últimas apresentações do porto-riquenho:

Ato de abertura (palco 1)

LA MuDANZA

Callaita

PIToRRO DE COCO

WELTiTA (com Chuwi)

TURiSTA

BAILE INoLVIDABLE

NUEVAYoL

La Casita (palco 2)

CONCHo INTeRLUDE

VeLDÁ

Tití me preguntó

Neverita

Si veo a tu mamá

VOY A LLeVARTE PA PR

Me porto bonito

No me conoce remix

Bichiyal

Yo perreo sola

Efecto

Safaera

Diles

MONACO

Música surpresa

CAFé CON RON (com Los Pleneros de la Cresta)

Ato final (palco 1)

Ojitos lindos

La canción

KLOuFRENS

DÁKITI

El apagón

DtMF

EoO

Música surpresa e convidado

Desde o começo da tour, na República Dominicana, todos os shows do porto-riquenho contam com uma música surpresa, nos moldes da The Eras Tour. Além disso, em todos os lugares que passa, o astro costuma levar um convidado, sempre na segunda ou terceira apresentação.

Veja quais foram as músicas surpresas até agora:

25/08 - República Dominicana

Después De La Playa - República Dominicana

Dema Ga Ge Gi Go Gu - República Dominicana

Caro - Costa Rica

Te Deseo Lo Mejor - Costa Rica

Chambea - México

Perro Negro - México

Amorfoda - México

Where She Goes - México

Te Mudaste - México

La Corriente - México

Mojabi Ghost - México

Soy El Diablo (Remix) - México

Soy Peor - Chile

Mayores - Chile

Solo de Mí - Chile

Si Estuviésemos Juntos - Peru

Booker T - Peru

No Me Quiero Casar - Colômbia

Tu No Metes Cabra - Colômbia

A Tu Merced - Colômbia

Otra Noche en Miami - Argentina

Una vez - Argentina

Thunder y Lightning - Argentina

Veja quais foram os convidados dos shows até agora:

Romeo Santos - República Dominicana

Jhayco - Costa Rica

Grupo Frontera - México

Feid - México

J Balvin - México

Natanael Cano - México

Julieta Venegas - México

Becky G - Chile

Jowell & Randy - Chile

Li Saumet (Bomba Estéreo) - Colômbia

Arcángel - Colômbia

Karol G - Colômbia

Ñengo Flow - Peru

Cazzu, Duki e Khea - Argentina

Mora - Argentina

Eladio Carrión - Argentina

Ingressos esgotados

Os ingressos para as duas datas estão esgotados. A expectativa em torno dos shows em São Paulo é alta não apenas pelo público local, mas também pela repercussão internacional da temporada de apresentações de Bad Bunny.

Astro vive seu melhor momento

O mês de fevereiro tem sido especial para Bad Bunny. Além das primeiras apresentações do porto-riquenho no Brasil estarem esgotadas, o cantor se tornou o primeiro latino a superar a marca de 110 milhões de ouvintes mensais no Spotify e também o primeiro nome, de qualquer estilo musical, a ocupar ao mesmo tempo as cinco primeiras posições do ranking global da plataforma durante seis dias seguidos.

Além disso, no último dia 8, Bad Bunny foi o primeiro artista latino a se apresentar sozinho no intervalo do Super Bowl. Nas 24 horas seguintes ao show, o cantor registrou 98 milhões de reproduções oficiais apenas nos Estados Unidos. No Brasil, o crescimento foi ainda mais expressivo: os streams aumentaram 426% em relação à semana anterior, segundo dados da Billboard.

Bad Bunny também é o vencedor do Álbum do Ano, o prêmio mais requisitado do Grammy americano, conquistado em 3 de fevereiro. Ele conquistou o gramofone tanto no Grammy quanto no Grammy Latino, tornando-se o único artista do mundo a vencer essa categoria nas duas premiações na mesma temporada.

'DeBÍ TiRAR MáS FOToS' World Tour:

Confira as informações completas: