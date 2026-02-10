Qual é a fortuna de Bad Bunny? Veja o tamanho do patrimônio do cantor

O nome de Bad Bunny é um dos mais comentados do momento. No último domingo, 8, o cantor fez uma apresentação histórica no intervalo do Super Bowl homenageando a cultura latino-americana e, na semana anterior, venceu o Grammy de Melhor Álbum do Ano com o sucesso "Debí Tirar Más Fotos".

Além do sucesso musical, o porto-riquenho acumula conquistas financeiras e um patrimônio imobiliário.

Em 2025, Bad Bunny foi coroado o artista global mais ouvido do Spotify pelo quarto ano consecutivo, com incríveis 19,8 bilhões de streams. O resultado garantiu a 10ª posição no ranking de cantores mais bem pagos do ano da revista Forbes, com ganhos US$ 66 milhões apenas em 2025.

Desse montante, aproximadamente US$ 30 milhões são provenientes das vendas de música, incluindo streaming e vendas de discos. Contudo, a maior parte de seus ganhos vem de seus shows, especialmente as mais de 30 apresentações realizados em sua residência em Porto Rico, batizada de No Me Quiero Ir de Aquí (Não Quero Sair Daqui). Apenas essa turnê rendeu cerca de US$ 40 milhões.

Segundo o portal Celebrity Net Worth, o patrimônio acumulado de Bad Bunny é de cerca de US$ 100 milhões.

Patrimônio imobiliário de luxo

Além de seu império musical, Bad Bunny investe em propriedades luxuosas nos Estados Unidos. Ele é dono de uma mansão em Hollywood Hills, avaliada em R$ 42 milhões, com cômodos projetados para lazer e trabalho, como uma cozinha profissional e um escritório personalizado. A residência tem cinco quartos na casa principal e mais dois quartos em uma casa de hóspedes separada.

Bad Bunny também possui uma cobertura em Nova York e outra mansão em Los Angeles.

Além das propriedades nos Estados Unidos, o artista tem uma residência em San Juan, Porto Rico, sua cidade natal, avaliada em R$ 6,2 milhões.

Filantropia e impacto social

O cantor criou a Good Bunny Foundation em 2018, com o objetivo de apoiar jovens em Porto Rico, oferecendo oportunidades nas áreas de artes e esportes. Em uma entrevista à Forbes, ele destacou a importância de artistas como ele ocuparem o espaço deixado pelo governo, ajudando a comunidade e promovendo mudanças.

"Não se trata apenas de dinheiro", afirmou Bad Bunny. "Na ausência do governo, são os artistas que acabam cumprindo esses papéis."