Peru x Espanha: onde assistir e horário do amistoso pré-Copa hoje

O Peru enfrenta a Espanha nesta segunda-feira, 8, às 23h, no horário de Brasília, no Estádio Cuauhtémoc, em Puebla, no México.

O amistoso marca o último compromisso da seleção espanhola antes da estreia na Copa do Mundo de 2026, marcada para o dia 16 de junho.

A equipe comandada por Luis de la Fuente chega para a partida após empatar por 1 a 1 com o Iraque em seu teste mais recente.

Onde assistir ao jogo?

O amistoso terá transmissão ao vivo pelo SporTV, na TV fechada.

Que horas é o jogo de Peru x Espanha?

A partida entre Peru e Espanha acontece às 23h (horário de Brasília), nesta segunda-feira, 8.

Como chegam as seleções?

A Espanha utiliza o amistoso como último ajuste antes da estreia no Mundial. A seleção europeia busca encerrar a preparação com uma atuação consistente após o empate diante do Iraque.

Já o Peru, comandado por Mano Menezes, aproveita a partida para medir forças contra uma das principais seleções do mundo e ganhar ritmo diante de um adversário de alto nível após a vitória por 2 a 1 contra o Haiti..

Ficha da partida

Jogo: Peru x Espanha

Data: Segunda-feira, 8 de junho de 2026

Horário: 23h (de Brasília)

Local: Estádio Cuauhtémoc, Puebla, México

Transmissão: SporTV

Técnicos: Mano Menezes (Peru) e Luis de la Fuente (Espanha)

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