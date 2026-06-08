Peru x Espanha: onde assistir e horário do amistoso pré-Copa hoje

Repórter
Publicado em 8 de junho de 2026 às 11h44.
O Peru enfrenta a Espanha nesta segunda-feira, 8, às 23h, no horário de Brasília, no Estádio Cuauhtémoc, em Puebla, no México.
O amistoso marca o último compromisso da seleção espanhola antes da estreia na Copa do Mundo de 2026, marcada para o dia 16 de junho.
A equipe comandada por Luis de la Fuente chega para a partida após empatar por 1 a 1 com o Iraque em seu teste mais recente.
O amistoso terá transmissão ao vivo pelo SporTV, na TV fechada.
A partida entre Peru e Espanha acontece às 23h (horário de Brasília), nesta segunda-feira, 8.
A Espanha utiliza o amistoso como último ajuste antes da estreia no Mundial. A seleção europeia busca encerrar a preparação com uma atuação consistente após o empate diante do Iraque.
Já o Peru, comandado por Mano Menezes, aproveita a partida para medir forças contra uma das principais seleções do mundo e ganhar ritmo diante de um adversário de alto nível após a vitória por 2 a 1 contra o Haiti..