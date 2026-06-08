Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

EUA exigem que Irã revele estoque de urânio e abra instalações à ONU

Pressão ocorre em meio às negociações entre Washington e Teerã e após nova escalada militar no Oriente Médio

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 8 de junho de 2026 às 11h33.

Os Estados Unidos querem que o Irã forneça informações detalhadas sobre suas reservas de urânio enriquecido e permita o acesso imediato de inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) às instalações nucleares do país.

A exigência consta em um projeto de resolução que deve ser votado nesta semana pela assembleia de governadores da agência da ONU.

A iniciativa surge em meio ao aumento das tensões envolvendo o programa nuclear iraniano e poucos dias após a retomada dos ataques entre Irã e Israel, que colocaram em risco as negociações de paz mediadas por Washington.

Segundo o texto, é "essencial e urgente" que Teerã apresente "informações precisas" sobre seu material nuclear e sobre as instalações submetidas às salvaguardas internacionais.

A proposta também exige que o governo iraniano conceda à AIEA "todo o acesso necessário" para verificar essas informações.

A resolução será analisada pela junta de governadores da agência nuclear da ONU, composta por 35 países.

AIEA relata dificuldade de acesso

Na semana passada, a AIEA voltou a demonstrar preocupação com a falta de cooperação iraniana.

Em relatório confidencial, a agência afirmou que a ausência de acesso a determinadas instalações nucleares representa um "motivo de preocupação em matéria de proliferação", expressão utilizada para indicar riscos relacionados ao desenvolvimento de armas nucleares.

Nesta segunda-feira, 8, o diretor-geral da agência, Rafael Grossi, afirmou que a comunicação com Teerã está praticamente interrompida.

"Mantive contatos esporádicos com o ministro das Relações Exteriores e outras autoridades, mas basicamente o canal de comunicação está rompido", declarou.

A pressão ocorre em um momento delicado para as negociações entre Washington e Teerã.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tenta avançar em um acordo mais amplo com o governo iraniano, que inclui discussões sobre o programa nuclear e a redução das tensões no Oriente Médio.

Israel e os Estados Unidos acusam o Irã de buscar capacidade para produzir uma arma nuclear. O governo iraniano nega as acusações e sustenta que seu programa tem fins exclusivamente civis, voltados para geração de energia e pesquisa científica.

No sábado, Teerã rejeitou as conclusões da AIEA e classificou o relatório da agência como um "instrumento de pressão política".

A votação da resolução poderá aumentar a pressão diplomática sobre o Irã justamente em um momento em que as negociações nucleares enfrentam dificuldades e o cessar-fogo entre Israel e Irã permanece sob tensão.

*Com AFP 

Acompanhe tudo sobre:Irã - PaísDonald Trump

Mais de Mundo

Irã diz que suspendeu ataques a Israel: entenda situação no Oriente Médio

Fujimori mantém liderança, mas vantagem diminui com avanço da apuração no Peru

Candidato de Petro reconhece derrota no 1º turno e amplia diálogo com o centro

Arsenais nucleares voltam a crescer e risco global aumenta, alerta instituto

Mais na Exame

Esporte

Neymar vai jogar na Copa do Mundo? Quem deve ser titular em Brasil x Marrocos

Tecnologia

Aplicativo sueco DUIU testa no Brasil rede social que paga por trends

Inteligência Artificial

Especialistas apontam armadilhas na adoção de IA nas empresas

Future of Money

Bitcoin sobe mais de 2% depois de cair à mínima desde 2024