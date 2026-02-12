Streams de Bad Bunny disparam 175% nos EUA após Super Bowl

Os streams do catálogo de Bad Bunny saltaram 175% nos Estados Unidos na segunda-feira, 9, dia seguinte à apresentação do artista porto-riquenho no Super Bowl, em comparação com a segunda-feira anterior, 2.

Os dados são da Luminate, empresa de análise e dados do setor musical que monitora mudanças no comportamento de consumo de música.

Bad Bunny registrou 99,6 milhões de streams na segunda-feira contra 36,2 milhões de streams na semana anterior.

Efeito Grammy

O número é ainda mais impressionante porque a segunda-feira, 2, já havia sido um dia especial para Benito Antonio Martínez Ocasio.

Foi o dia seguinte ao Grammy 2026, quando ele venceu a categoria álbum do ano, marcando a primeira vez que um álbum inteiramente em espanhol levou o prêmio principal.

Como resultado do Grammy, Bad Bunny já estava experimentando um salto significativo nos streams: em 2 de fevereiro, suas reproduções sob demanda nos Estados Unidos subiram 117% em relação à 26 de janeiro.

Globalmente, os streams sob demanda de Bad Bunny aumentaram 132% na segunda, 9, em comparação com 2 de fevereiro, uma diferença de 271 milhões para 117 milhões.

As músicas mais ouvidas de Bad Bunny nos Estados Unidos na data foram "DtMF", com 10,4 milhões de streams, e "Baile Inolvidable", com 6,7 milhões.