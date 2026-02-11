Pop

Show de Bad Bunny bate números altos, mas não é o mais visto do evento

Apresentação registrou média de 128,2 milhões de espectadores nos Estados Unidos no domingo, segundo levantamento da Nielsen

Bad Bunny: Apresentaçãovfica abaixo de recorde histórico do Super Bowl (Kindell Buchanan/PA Images/Getty Images)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 20h53.

O show de intervalo de Bad Bunny no Super Bowl LX, que aconteceu no último domingo, 8, movimentou milhões de espectadores e dominou as redes sociais, mas não foi o mais assistido da história do evento, segundo nova análise de audiência.

Recorde segue de Kendrick Lamar

A apresentação de intervalo do Super Bowl LX, comandada por Bad Bunny, registrou média de 128,2 milhões de espectadores nos Estados Unidos no domingo, conforme levantamento da Nielsen. O índice supera a audiência média da partida, que foi de 124,9 milhões, porém não alcança o recorde obtido por Kendrick Lamar no ano anterior, quando o show marcou 133,5 milhões de telespectadores.

De acordo com a Ripple Analytics, o conteúdo ligado ao show somou quatro bilhões de visualizações nas primeiras 24 horas, representando um crescimento de 137% na comparação com 2025. Atualmente, os três conteúdos mais assistidos da história das redes sociais da NFL são trechos da apresentação de Bad Bunny. O destaque é um vídeo publicado no Instagram com a frase "Only Thing More Powerful Than Hate Is Love", que já acumula 179 milhões de visualizações.

A Apple Music apontou que as execuções das músicas de Bad Bunny cresceram sete vezes depois do show. Entre as canções que mais avançaram estão "DtMF", "BAILE INoLVIDABLE" e "Tití Me Preguntó". Já os dados completos de audiência mundial, considerando também países onde o cantor possui forte base de fãs, serão anunciados pela NFL na próxima semana.

Qual foi a setlist do show?

Confira quais foram as músicas tocadas durante os 13 minutos de show do cantor porto-riquenho:

  • Tití me preguntó
  • Yo perreo sola (com final de “VOY A LLeVARTE PA PR”)
  • EoO
  • Die With a Smile (versão salsa com Lady Gaga e intro de “MONACO”)
  • BAILE INoLVIDABLE
  • NUEVAYoL
  • El apagón (com abertura de “LO QUE LE PASÓ A HAWAii” cantada por Ricky Martin)
  • DtMF (com intro de “CAFé CON RON”)
