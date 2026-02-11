Qual era a principal mensagem de Bad Bunny com o visual usado no show do Super Bowl?

O cantor porto-riquenho Bad Bunny explicou por que escolheu a roupa que usou no show do intervalo do Super Bowl LX. Durante a apresentação em Santa Clara, na Califórnia, ele vestiu um item personalizado com o nome “Ocasio” e o número 64 nas costas.

Homenagem ao tio

O nome é o sobrenome real de Bad Bunny, cujo nome completo é Benito Antonio Martinez Ocasio. A escolha, no entanto, não foi apenas uma assinatura pessoal. Segundo o próprio artista, a peça foi uma homenagem ao tio dele, chamado Cutito, que morreu dois anos antes.

O número 64 representa o ano de nascimento desse tio, com quem Bad Bunny dizia ter uma ligação especial em torno da NFL e dos jogos de futebol americano. Bad Bunny contou que sempre assistiu às partidas com o tio, e foi ele quem apresentou a liga ao cantor ainda jovem.

"1964 é o ano em que meu tio Cutito, irmão da minha mãe, nasceu. O pouco que sei sobre a NFL devo a ele. Ele foi para os Estados Unidos trabalhar quando tinha 17 anos e nunca mais voltou a morar em Porto Rico, embora sempre nos visitasse no final de janeiro ou início de fevereiro e ficasse em nossa casa. Isso era bem no meio da pós-temporada da NFL, então eu sempre assistia aos jogos com ele", contou Bad Bunny.

A homenagem ganhou ainda mais sentido porque o show aconteceu no Levi’s Stadium, casa do time que o tio torcia fervorosamente. O artista falou abertamente do sonho de levar o tio a um Super Bowl, algo que não aconteceu antes da morte dele. Ao falar sobre o figurino após o evento, Bad Bunny reforçou que quis “carregar” a presença do familiar com ele no momento histórico de sua carreira.

Recorde na NFL

Bad Bunny entrou para a história ao registrar a maior audiência já alcançada por um show do intervalo do Super Bowl. Ao longo dos 13 minutos de apresentação, cerca de 135 milhões de pessoas acompanharam o espetáculo, número que o colocou no topo da lista das performances mais vistas do evento mais importante da televisão norte-americana.