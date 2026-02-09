Pop

Bad Bunny causa briga entre irmãos Jake e Logan Paul; entenda

Jake Paul atacou a apresentação no intervalo do Super Bowl, enquanto Logan Paul defendeu a representação porto-riquenha.

Jake Paul: influenciador e lutador promoveu boicote à apresentação de Bad Bunny no Super Bowl (Tayfun Coskun/Anadolu/Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 10h17.

O show de intervalo de Bad Bunny no Super Bowl LX, realizado neste domingo, 8, no Levi’s Stadium, em Santa Clara, Califórnia, provocou reações opostas entre os influenciadores e irmãos Jake Paul e Logan Paul.

A apresentação do artista porto-riquenho contou com participações de Ricky Martin, Lady Gaga, Karol G e Cardi B e teve ampla repercussão nas redes sociais.

Jake Paul se posicionou de forma crítica em publicações na plataforma X. O influenciador incentivou o público a desligar a transmissão durante o intervalo como forma de protesto contra decisões corporativas ligadas à audiência.

“Propositalmente desligando o show do intervalo”, escreveu. “Vamos mostrar às grandes corporações que elas não podem fazer o que quiserem sem consequências.”

Em outra postagem, Jake afirmou: “Um falso cidadão americano se apresentando e que odeia publicamente os Estados Unidos. Não posso apoiar isso.”

Resposta de Logan Paul

As declarações geraram resposta pública de Logan Paul, que afirmou discordar do irmão e defendeu a escolha do artista. “Amo meu irmão, mas não concordo com isso”, escreveu. “Porto-riquenhos são americanos, e fico feliz que tenham tido a chance de mostrar o talento que vem da ilha.”

No mesmo dia, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também criticou o show em uma publicação nas redes sociais, classificando a apresentação como “absolutamente terrível”, o que ampliou o debate online sobre o evento.

