Babu lamenta Paredão: 'Ana Paula que tinha que estar aqui'

Babu Santana não conseguiu segurar a emoção após a formação do oitavo Paredão do BBB 26. Na madrugada desta segunda-feira, 9, o ator caiu no choro ao comentar a situação do jogo enquanto conversava com Chaiany na área externa da casa.

O brother enfrenta a berlinda contra Chaiany e Milena depois de ter sido indicado ao Paredão e perder a Prova Bate e Volta para Jordana. A derrota na dinâmica deixou o participante ainda mais abalado, levando-o a desabafar sobre o cenário da disputa pela permanência no reality.

Babu queria outra berlinda

Durante a conversa, Babu afirmou que gostaria de estar em um confronto diferente na votação do público. Em lágrimas, ele declarou que preferia enfrentar Ana Paula no Paredão. “Eu tenho que ficar. Quero outro Paredão”, disse o ator ao comentar sua frustração com a formação da berlinda.

Em seguida, o brother revelou quem gostaria de ver disputando a permanência com ele. “Era outro. Era a Ana Paula que tinha que estar nesse Paredão”, afirmou, deixando claro que considerava esse confronto mais coerente com o andamento do jogo.

Apesar do desabafo, Babu tentou manter a esperança diante da votação do público. Durante a conversa, ele ainda buscou tranquilizar Chaiany, dizendo que ninguém dentro da casa sabe exatamente como o público está avaliando os acontecimentos do reality.

Babu desabafa 💬: "Que pena Tia Milena, que pena! Eu não queria você nesse Paredão, também não quero Chai Chai fora. Lamentável não poder se aproximar." #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/x7aHW6AvtN — Big Brother Brasil (@bbb) March 9, 2026

Paredão

O terceiro Paredão da edição foi formado entre Babu, Chainy e Milena. O público tem até terça-feira para votar e decidir quem deixa a casa mais vigiada do Brasil.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.