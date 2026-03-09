BBB 26: Babu, Chaiany e Milena estão no paredão

O oitavo paredão do BBB 26 foi formado nesse domingo, 8 de março. Os líderes Jonas e Alberto votaram em Milena. A casa votou em Jordana, que teve direito a um contragolpe e puxou Chaiany. Babu já estava emparedado, indicado pelo Anjo e pelo Monstro da semana.

Estavam imunes os líderes Jonas e Alberto e Ana Paula, imunizada pelo anjo Milena.

Justificativa do Líder

Os líderes Jonas e Alberto justificaram o voto em Milena, dizendo que o embate entre eles vinha desde o início do programa e a relação só piorava.

Veja o momento:

👑 Líder #BBB26: Os Líderes Alberto Cowboy e Jonas indicam Milena ao Paredão.#RedeBBB pic.twitter.com/toiEx1AjZJ — Big Brother Brasil (@bbb) March 9, 2026

Votos da casa

Samira votou em Marciele;

votou em Leandro votou em Jordana;

votou em Marciele votou em Solange;

votou em Juliano votou em Marciele;

votou em Solange votou em Jordana;

votou em Gabriela votou em Juliano;

votou em Breno votou em Jordana ;

votou em ; Ana Paula votou em Marciele;

votou em Babu votou em Jordana;

votou em Milena votou em Marciele;

votou em Chaiany votou em Jordana;

votou em Jordana votou em Solange;

Jordana recebeu cinco votos e foi emparedada, mas teve direito a um contragolpe e puxou Chaiany.

Prova Bate e Volta

A Prova Bate-Volta foi disputada por Babu, Chaiany e Jordana. A dinâmica consistiu em três etapas e foi vencida por Jordana.

Paredão

O terceiro Paredão da edição foi formado entre Babu, Chainy e Milena. O público tem até terça-feira para votar e decidir quem deixa a casa mais vigiada do Brasil.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.