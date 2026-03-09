Pop

Paredão perfeito? Grupo comemora formação de Paredão no BBB 26

Brinde no Quarto do Líder marca comemoração do grupo por Paredão formado apenas com rivais

BBB 26: Participantes celebram estratégia do grupo (TV Globo)

Redação Exame

Publicado em 9 de março de 2026 às 20h12.

A madrugada desta segunda-feira, 9, foi marcada por clima de comemoração no BBB 26. Após a formação do oitavo Paredão, Alberto Cowboy reuniu aliados no Quarto do Líder para celebrar o resultado da votação da semana. Ao lado de Jordana, Marciele e Jonas Sulzbach, o brother fez um brinde e comemorou o fato de nenhum integrante do grupo estar na berlinda.

Paredão dos sonhos?

O Paredão da semana foi formado por Babu Santana, Chaiany e Milena, todos vistos como adversários estratégicos do grupo de Cowboy dentro do jogo. Para os aliados, a configuração representa uma vitória importante na disputa por espaço e influência na casa.

Durante a conversa, Cowboy elogiou a postura de Jordana na articulação dos votos e destacou que o grupo conseguiu executar a estratégia planejada. Segundo ele, o momento simboliza uma virada importante na dinâmica do jogo. “Jordana, deu aula. Hoje, nós jogamos”, afirmou o brother.

Jordana também comemorou a formação da berlinda e ressaltou que o grupo buscou agir com estratégia ao longo da semana. Na avaliação da participante, a articulação coletiva foi decisiva para o resultado. Ela chegou a afirmar que o grupo havia conseguido montar o “Paredão perfeito”.

Como foi a formação?

O oitavo Paredão da edição foi formado entre Babu, Chainy e Milena. O público tem até terça-feira para votar e decidir quem deixa a casa mais vigiada do Brasil.

yt thumbnail

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

