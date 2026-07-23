HBO Max anuncia série sobre a assassina 'Mataviejitas'

A HBO Max anunciou o início da produção de "Mataviejitas: Assassino em Série", nova série mexicana original da HBO inspirada em um dos casos criminais mais conhecidos da história do México. A produção ainda não tem data de estreia.

O thriller policial é produzido pela Exile Content e promete combinar suspense psicológico, investigação criminal e drama para retratar a caçada a uma serial killer que chocou o país. A proposta é explorar não apenas os crimes, mas também os impactos sociais, os preconceitos e as tensões que cercaram o caso.

A direção geral e a concepção criativa são de Humberto Hinojosa, conhecido por trabalhos como Luis Miguel: A Série, As Viúvas das Quintas-Feiras e A Cabeça de Joaquín Murrieta. A codireção fica por conta de José Manuel Cravioto, de El Chapo e Diablero.

O elenco é liderado por Mayra Hermosillo, de Narcos: México, e Mónica Jiménez, de El Señor de los Cielos.

Suspense inspirado em um caso real

Segundo a HBO Max, a série busca construir uma narrativa marcada pela tensão constante e pela complexidade psicológica dos personagens, explorando a obsessão em torno da investigação e os efeitos do caso na sociedade mexicana.

Inspirada em fatos reais, a produção pretende revisitar um dos episódios criminais mais impactantes do México sob uma abordagem cinematográfica e focada nas consequências sociais dos assassinatos.

Para Mariano César, Head de Conteúdo de Entretenimento Geral da Warner Bros. Discovery para a América Latina e US Hispanic, o projeto reúne um thriller policial de grande escala com uma identidade mexicana forte, apoiado por um elenco e uma equipe criativa de destaque.

Já Humberto Hinojosa afirmou que sempre teve o objetivo de levar às telas histórias que fazem parte do imaginário da Cidade do México e destacou que a parceria com a HBO permitiu desenvolver a produção com foco em autenticidade e rigor cinematográfico.