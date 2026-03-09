BBB 26: quem votou em quem?

BBB 26: Ana Paula foi imunizada pelo anjo Milena (Globo/Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 9 de março de 2026 às 00h20.
O oitavo paredão do BBB 26 foi formado nesse domingo, 8 de março. Os líderes Jonas e Alberto votaram em Milena. A casa votou em Jordana, que teve direito a um contragolpe e puxou Chaiany. Babu já estava emparedado, indicado pelo Anjo e pelo Monstro da semana.
Estavam imunes os líderes Jonas e Alberto e Ana Paula, imunizada pelo anjo Milena.
Os líderes Jonas e Alberto justificaram o voto em Milena, dizendo que o embate entre eles vinha desde o início do programa e a relação só piorava.
Veja o momento:
👑 Líder #BBB26:
Os Líderes Alberto Cowboy e Jonas indicam Milena ao Paredão.#RedeBBB pic.twitter.com/toiEx1AjZJ
— Big Brother Brasil (@bbb) March 9, 2026
Jordana recebeu cinco votos e foi emparedada, mas teve direito a um contragolpe e puxou Chaiany.
A Prova Bate-Volta foi disputada por Babu, Chaiany e Jordana. A dinâmica consistiu em três etapas e foi vencida por Jordana.
O terceiro Paredão da edição foi formado entre Babu, Chainy e Milena. O público tem até terça-feira para votar e decidir quem deixa a casa mais vigiada do Brasil.
A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.
O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.
A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.
Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.
No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.