Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

BBB 26: quem votou em quem?

Oitavo paredão da temporada foi formado no domingo e emparedou Babu, Chaiany e Milena

BBB 26: Ana Paula foi imunizada pelo anjo Milena (Globo/Divulgação)

BBB 26: Ana Paula foi imunizada pelo anjo Milena (Globo/Divulgação)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 9 de março de 2026 às 00h20.

O oitavo paredão do BBB 26 foi formado nesse domingo, 8 de março. Os líderes Jonas e Alberto votaram em Milena. A casa votou em Jordana, que teve direito a um contragolpe e puxou ChaianyBabu já estava emparedado, indicado pelo Anjo e pelo Monstro da semana.

Estavam imunes os líderes Jonas e Alberto e Ana Paula, imunizada pelo anjo Milena.

Justificativa do Líder

Os líderes Jonas e Alberto justificaram o voto em Milena, dizendo que o embate entre eles vinha desde o início do programa e a relação só piorava.

Veja o momento:

Votos da casa

  • Samira votou em Marciele;
  • Leandro votou em Jordana;
  • Marciele votou em Solange;
  • Juliano votou em Marciele;
  • Solange votou em Jordana;
  • Gabriela votou em Juliano;
  • Breno votou em Jordana;
  • Ana Paula votou em Marciele;
  • Babu votou em Jordana;
  • Milena votou em Marciele;
  • Chaiany votou em Jordana;
  • Jordana votou em Solange; 

Jordana recebeu cinco votos e foi emparedada, mas teve direito a um contragolpe e puxou Chaiany.

Prova Bate e Volta

A Prova Bate-Volta foi disputada por Babu, Chaiany e Jordana. A dinâmica consistiu em três etapas e foi vencida por Jordana.

Paredão

O terceiro Paredão da edição foi formado entre Babu, Chainy e Milena. O público tem até terça-feira para votar e decidir quem deixa a casa mais vigiada do Brasil.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

Mais de Pop

BBB 26: Babu, Chaiany e Milena estão no paredão

BBB 26: quem está no paredão?

Você saberia? Pergunta sobre livro proibido derruba participante no “Quem Quer Ser Um Milionário”

Quem é o favorito do BBB 26? Enquetes mostram disputa acirrada entre líderes

Mais na Exame

Pop

BBB 26: Babu, Chaiany e Milena estão no paredão

Mercados

Bolsas asiáticas desabam e Coreia tem novo 'circuit braker' com Irã

Esporte

Atleta morre após mal súbito durante prova de triathlon em Curitiba

Mundo

Irã nomeia Mojtaba Khamenei como sucessor após morte de Ali Khamenei