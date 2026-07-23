Ainda têm ingressos para o último show de Harry Styles no Brasil?

Harry Styles: cantou faz última apresentação da turnê Together, Together no Brasil nesta sexta-feira, 24. (Leticia Fonseca)
Repórter
Publicado em 23 de julho de 2026 às 11h36.
Última atualização em 23 de julho de 2026 às 11h44.
Após o cancelamento da apresentação de terça-feira, 21, a expectativa dos fãs de Harry Styles se volta agora para o último show do cantor britânico no Brasil, marcado para esta sexta-feira, 24, no MorumBIS, em São Paulo.
O site da Ticketmaster mostrava, nesta sexta-feira, 24, às 11h, a seguinte disponibilidade de ingressos para a apresentação.
Segundo informações divulgadas às 11h desta sexta-feira no site da Ticketmaster, a situação de vendas para o show é a seguinte:
A Live Nation, produtora da turnê "Together, Together" no Brasil, cancelou a apresentação que Harry Styles faria na noite de terça-feira, 21, no MorumBIS.
Em comunicado, a empresa atribuiu o cancelamento a um problema de saúde na equipe da turnê, sem detalhar se o quadro envolvia o próprio cantor ou outro integrante.
Os portadores de ingressos para a data cancelada serão reembolsados pelo mesmo canal de compra e receberão um e-mail da Ticketmaster com as instruções do processo.
Como forma de compensação, esse público teve acesso a uma leva exclusiva de ingressos para a apresentação de sexta-feira, enquanto durou o estoque disponível.
A passagem de Harry Styles por São Paulo, parte da turnê "Together, Together", contemplava originalmente quatro apresentações no MorumBIS, iniciadas na sexta-feira, 17.
Com o cancelamento da terceira data, o show desta sexta-feira, 24, passa a ser o último da passagem do cantor pelo Brasil.