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Ainda têm ingressos para o último show de Harry Styles no Brasil?

Após o cancelamento da apresentação de terça-feira, 21, por problema de saúde na turnê, fãs disputam os ingressos remanescentes para o último show de Harry Styles no Brasil, nesta sexta-feira, 24, no MorumBIS

Harry Styles: cantou faz última apresentação da turnê Together, Together no Brasil nesta sexta-feira, 24. (Leticia Fonseca)

Harry Styles: cantou faz última apresentação da turnê Together, Together no Brasil nesta sexta-feira, 24. (Leticia Fonseca)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 23 de julho de 2026 às 11h36.

Última atualização em 23 de julho de 2026 às 11h44.

Após o cancelamento da apresentação de terça-feira, 21, a expectativa dos fãs de Harry Styles se volta agora para o último show do cantor britânico no Brasil, marcado para esta sexta-feira, 24, no MorumBIS, em São Paulo.

O site da Ticketmaster mostrava, nesta sexta-feira, 24, às 11h, a seguinte disponibilidade de ingressos para a apresentação.

Ingressos disponíveis para a sexta-feira

Segundo informações divulgadas às 11h desta sexta-feira no site da Ticketmaster, a situação de vendas para o show é a seguinte:

  • Pits: esgotadas
  • Pista: o setor varia entre esgotado e disponível nas categorias "Inteira" e "Meia Idoso". Para os que querem garantir lugar no setor, vale ficar de olho enquanto alguns ingressos voltam para o sistema.
  • Cadeira inferior: disponível nas modalidades inteira e meia-entrada para idosos
  • Cadeira superior: disponível exclusivamente para compradores do show de terça-feira (21), cancelado, na modalidade inteira e meia-entrada para idosos
  • Arquibancada: disponível exclusivamente para compradores do show de terça-feira (21), cancelado, nas modalidades inteira, meia-entrada e meia-entrada para idosos

O que aconteceu com o show de terça-feira

A Live Nation, produtora da turnê "Together, Together" no Brasil, cancelou a apresentação que Harry Styles faria na noite de terça-feira, 21, no MorumBIS.

Em comunicado, a empresa atribuiu o cancelamento a um problema de saúde na equipe da turnê, sem detalhar se o quadro envolvia o próprio cantor ou outro integrante.

Os portadores de ingressos para a data cancelada serão reembolsados pelo mesmo canal de compra e receberão um e-mail da Ticketmaster com as instruções do processo.

Como forma de compensação, esse público teve acesso a uma leva exclusiva de ingressos para a apresentação de sexta-feira, enquanto durou o estoque disponível.

Último show da turnê no Brasil

A passagem de Harry Styles por São Paulo, parte da turnê "Together, Together", contemplava originalmente quatro apresentações no MorumBIS, iniciadas na sexta-feira, 17.

Com o cancelamento da terceira data, o show desta sexta-feira, 24, passa a ser o último da passagem do cantor pelo Brasil.

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