BBB 26: Jordana cogita aliança com Ana Paula e 'agita' madrugada

Jordana questionou se era sobre a "turma do Babu".para a veterana

Da Redação
Publicado em 7 de março de 2026 às 09h48.

As madrugadas seguem agitadas no BBB 26. Na deste sábado, o público percebeu que uma possível aliança pode começar no jogo: Ana Paula Renault e Jordana Morais.

A sister explicou sua visão do jogo para Marciele: "De toda forma, é melhor ir do lado da Ana Paula", falou a advogada. A sister veterana procurou a brasiliense e indagou: "Você sabe que eu não voto com eles, né?"

Turma do Babu

Jordana questionou se era sobre a "turma do Babu". Ana Paula confirmou: "Depois de tomada duas na cabeça, eu falei que não existe isso de grupo para mim mais."

A veterana também criticou a postura de rivais para atacá-la. "Desde a primeira semana você sabe que o pessoal vem jogar comigo aqui dentro. Eles gostam de pegar coisa lá de fora", explicou.

"Isso todo mundo fez, né? Eu não, mas muita gente fez isso aqui dentro", disse a advogada. "Eu broxei total de continuar aqui se não obtiver uma resposta", contou Ana Paula.

Jordana analisou a situação com Marciele. "Seria uma boa esse negócio de Babu e Ana Paula. Se ele são os cabeças dos grupos que não jogam com a gente, a chance é maior de eles se enfrentarem. De repente, um tirar o outro, isso também é bom para o nosso jogo", falou a sister.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

