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Turnê histórica de George Michael ganhará filme inédito

Produção reúne imagens inéditas da turnê "Faith", de 1988, e será lançada nos cinemas no fim de 2026

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 23 de julho de 2026 às 11h46.

Os fãs de George Michael poderão rever um dos momentos mais marcantes da carreira do cantor nas telonas. O filme-concerto "George Michael: The Faith Tour" será lançado mundialmente no fim de 2026 com imagens inéditas da histórica turnê que consolidou o artista como um dos maiores nomes do pop.

A distribuição internacional ficará a cargo da Universal Pictures Content Group, enquanto a Bleecker Street, por meio da divisão Crosswalk, será responsável pelo lançamento na América do Norte. Nos Estados Unidos, haverá sessões antecipadas exclusivas em salas IMAX.

O filme foi gravado durante a etapa europeia da turnê "Faith", em 1988, no Palais Omnisports de Paris-Bercy, em Paris. A produção utiliza imagens registradas por 14 câmeras em película de 35 mm ao longo de duas noites de apresentações, agora restauradas para exibição nos cinemas.

A direção é assinada por Andy Morahan e David Austin, colaboradores de longa data de George Michael. Antes do show, o público verá o curta inédito "Finding Faith", dirigido por Mary McCartney, com trechos de uma entrevista nunca divulgada do cantor, fotografias inéditas de Herb Ritts e imagens de bastidores do videoclipe de "Faith".

Além do filme, a George Michael Entertainment e a Sony Music Entertainment anunciaram o lançamento de um álbum ao vivo com 18 faixas inéditas gravadas durante a turnê. O repertório reunirá sucessos da carreira solo do artista e também músicas do Wham!, dupla que formou ao lado de Andrew Ridgeley.

O álbum "Faith", lançado em 1987, vendeu mais de 25 milhões de cópias em todo o mundo e rendeu a George Michael um prêmio Grammy, tornando-se um dos discos mais importantes do pop dos anos 1980.

Legado de um dos maiores nomes do pop

Nascido em Londres como Georgios Kyriacos Panayiotou, George Michael iniciou a carreira no Wham!, responsável por sucessos como "Wake Me Up Before You Go-Go", "Club Tropicana" e "Last Christmas".

Após o fim da dupla, em 1986, consolidou-se como artista solo e vendeu mais de 100 milhões de discos ao longo de quase quatro décadas de carreira.

O cantor morreu em 2016, aos 53 anos, e segue como um dos artistas mais influentes da música pop.

Segundo os produtores, o novo filme busca apresentar sua performance para uma nova geração e preservar o legado de um dos maiores intérpretes de sua época.

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