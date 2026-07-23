Turnê histórica de George Michael ganhará filme inédito

Os fãs de George Michael poderão rever um dos momentos mais marcantes da carreira do cantor nas telonas. O filme-concerto "George Michael: The Faith Tour" será lançado mundialmente no fim de 2026 com imagens inéditas da histórica turnê que consolidou o artista como um dos maiores nomes do pop.

A distribuição internacional ficará a cargo da Universal Pictures Content Group, enquanto a Bleecker Street, por meio da divisão Crosswalk, será responsável pelo lançamento na América do Norte. Nos Estados Unidos, haverá sessões antecipadas exclusivas em salas IMAX.

O filme foi gravado durante a etapa europeia da turnê "Faith", em 1988, no Palais Omnisports de Paris-Bercy, em Paris. A produção utiliza imagens registradas por 14 câmeras em película de 35 mm ao longo de duas noites de apresentações, agora restauradas para exibição nos cinemas.

A direção é assinada por Andy Morahan e David Austin, colaboradores de longa data de George Michael. Antes do show, o público verá o curta inédito "Finding Faith", dirigido por Mary McCartney, com trechos de uma entrevista nunca divulgada do cantor, fotografias inéditas de Herb Ritts e imagens de bastidores do videoclipe de "Faith".

Além do filme, a George Michael Entertainment e a Sony Music Entertainment anunciaram o lançamento de um álbum ao vivo com 18 faixas inéditas gravadas durante a turnê. O repertório reunirá sucessos da carreira solo do artista e também músicas do Wham!, dupla que formou ao lado de Andrew Ridgeley.

O álbum "Faith", lançado em 1987, vendeu mais de 25 milhões de cópias em todo o mundo e rendeu a George Michael um prêmio Grammy , tornando-se um dos discos mais importantes do pop dos anos 1980.

Legado de um dos maiores nomes do pop

Nascido em Londres como Georgios Kyriacos Panayiotou, George Michael iniciou a carreira no Wham!, responsável por sucessos como "Wake Me Up Before You Go-Go", "Club Tropicana" e "Last Christmas".

Após o fim da dupla, em 1986, consolidou-se como artista solo e vendeu mais de 100 milhões de discos ao longo de quase quatro décadas de carreira.

O cantor morreu em 2016, aos 53 anos, e segue como um dos artistas mais influentes da música pop.

Segundo os produtores, o novo filme busca apresentar sua performance para uma nova geração e preservar o legado de um dos maiores intérpretes de sua época.