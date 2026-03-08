Quem é o favorito do BBB 26? Enquetes mostram disputa acirrada entre líderes

As enquetes sobre quem é o favorito para vencer o Big Brother Brasil (BBB 26) mostram cenários diferentes neste domingo, 8, e indicam que a disputa pelo prêmio de R$ 5,4 milhões segue aberta com resultados divergentes dependendo do levantamento.

Na enquete do portal catarinense NSC Total, houve uma virada importante. O modelo Jonas Sulzbach, que até então aparecia em segundo lugar, ultrapassou a jornalista Ana Paula Renault e assumiu a liderança com 38,8% dos votos até as 14h30 (horário de Brasília).

A veterana, que liderava anteriormente, caiu para a segunda posição, com 35,11%. O ranking também mudou nas demais posições. O ex-bbb e empresário Alberto Cowboy subiu para o terceiro lugar, com 14,1%, enquanto a participante Chaiany Andrade, que por semanas ocupou essa posição, caiu para 2,8%, ficando em quarto lugar.

Já na enquete do portal Notícias da TV, o cenário é diferente e coloca novamente Ana Paula Renault como favorita. Após movimentações recentes dentro da casa, a jornalista reassumiu a liderança do levantamento, com 31,52% dos mais de 105 mil votos registrados.

Nesse ranking, a advogada e modelo Jordana Morais aparece logo atrás, com 30,98%, mantendo uma disputa bastante apertada com a mineira. Jonas Sulzbach, líder na enquete do NSC Total, aparece em terceiro lugar, com 10,01%.

Na sequência do levantamento do Notícias da TV estão Chaiany Andrade (7,13%), Alberto Cowboy (7,05%), Babu Santana (4,64%), Milena Lages (2,82%), Solange Couto (1,54%) e Juliano Floss (1,12%).

Outros participantes aparecem com menos de 1% das preferências, é o caso de Gabriela Saporito (0,76%), Breno Corã (0,72%), Samira Sagr (0,61%), Leandro Rocha (0,58%) e Marciele Albuquerque (0,53%).

Parte da recuperação de Ana Paula Renault na enquete do site ocorreu após suas últimas movimentações no jogo. Desde a noite de sexta, 6, a participante voltou ao centro das discussões dentro da casa ao tentar articular uma aliança com Jordana Morais e Marciele Albuquerque.

Na conversa, ela deixou claro que pretende enfrentar o ator Babu Santana em um paredão e pediu ajuda para reunir votos.

A estratégia, no entanto, pode depender de outros fatores no jogo. Milena Lages venceu a Prova do Anjo e poderia imunizar a jornalista na formação do oitavo paredão do BBB26 deste domingo. Já os líderes Jonas Sulzbach e Alberto Cowboy aguardam a decisão da participante para saber se poderão indicar Ana Paula diretamente para a berlinda.

Babu é indicado por Milena e Jonas

Até o momento, o paredão já conta com Babu Santana. Milena e Jonas decidiram em comum acordo, indicá-lo durante o programa ao vivo no sábado, 7, após uma dinâmica que obrigou os participantes a chegarem a um consenso dentro do confessionário.

A decisão ocorreu porque Milena é o Anjo da semana e Jonas cumpre o Castigo do Monstro, além de ser o Líder da rodada. Com isso, os dois precisavam obrigatoriamente escolher um nome para a berlinda.

Além do indicado por Milena e Jonas, o oitavo Paredão ainda terá o voto dos líderes da semana, o participante mais votado pela casa e um contragolpe do mais votado. Todos, exceto o indicado pelos líderes, disputam a prova Bate e Volta.

A dinâmica da semana prevê: