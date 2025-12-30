Atriz de Stranger Things não vai à festa do episódio final da série

Redatora
Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 14h43.
Stranger Things teve sua festa de encerramento realizada sem uma de suas principais estrelas. A atriz Millie Bobby Brown, intérprete de Eleven, não participou da exibição privada do episódio final da série ao lado do elenco.
A informação foi publicada pela revista People, de acordo com fontes próximas à produção. A sessão ocorreu no Paris Theater, em Nova York, na sexta-feira, 26.
Segundo a publicação, a atriz permaneceu em casa em razão de uma lesão no ombro, que a afastou de compromissos públicos nas últimas semanas. Apesar de não ter comparecido de maneira presencial, a artista acompanhou a exibição de forma remota.
A lesão já havia motivado sua ausência em outras aparições recentes, incluindo uma participação presencial no programa Good Morning America e um evento no Museu Paley, também em Nova York.
A exibição privada reuniu integrantes do elenco principal para assistir juntos ao episódio final de Stranger Things.
Em entrevistas recentes, Noah Schnapp, ator que interpreta Will Byers, destacou a expectativa pelo encerramento da série da Netflix, que conclui uma trajetória iniciada em 2016.
A quinta e última temporada foi lançada em três partes. Os Volumes 1 e 2, que somam sete episódios, já estão disponíveis na Netflix.
O episódio final de Stranger Things estreia na próxima quarta-feira, 31, às 22h (horário de Brasília), na Netflix. O capítulo integra o Volume 3 da temporada final e encerra oficialmente a história ambientada na cidade fictícia de Hawkins.
A quinta temporada se passa no outono de 1987, um ano após os acontecimentos da quarta fase da série. A cidade de Hawkins enfrenta as consequências da abertura de fendas dimensionais, enquanto os protagonistas permanecem unidos com um único objetivo: localizar e eliminar Vecna, que segue escondido após os eventos anteriores.
O cenário local se deteriora rapidamente. O governo federal militariza a região e inicia uma busca por Eleven, que precisa se manter fora de alcance para preservar a própria vida.
Ao mesmo tempo, a aproximação do confronto final impõe uma ameaça inédita, exigindo que o grupo atue de forma coordenada para tentar colocar um fim aos ataques que atingem a comunidade.
Nos episódios iniciais da temporada, Will Byers e Holly Wheeler ganham maior destaque na narrativa. A trama também esclarece o destino de Max, que permanece em coma após sofrer um ataque de Vecna no ciclo anterior.