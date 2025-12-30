Atriz de Stranger Things não vai à festa do episódio final da série

Stranger Things teve sua festa de encerramento realizada sem uma de suas principais estrelas. A atriz Millie Bobby Brown, intérprete de Eleven, não participou da exibição privada do episódio final da série ao lado do elenco.

A informação foi publicada pela revista People, de acordo com fontes próximas à produção. A sessão ocorreu no Paris Theater, em Nova York, na sexta-feira, 26.

Segundo a publicação, a atriz permaneceu em casa em razão de uma lesão no ombro, que a afastou de compromissos públicos nas últimas semanas. Apesar de não ter comparecido de maneira presencial, a artista acompanhou a exibição de forma remota.

A lesão já havia motivado sua ausência em outras aparições recentes, incluindo uma participação presencial no programa Good Morning America e um evento no Museu Paley, também em Nova York.

Encontro do elenco

A exibição privada reuniu integrantes do elenco principal para assistir juntos ao episódio final de Stranger Things.

Em entrevistas recentes, Noah Schnapp, ator que interpreta Will Byers, destacou a expectativa pelo encerramento da série da Netflix, que conclui uma trajetória iniciada em 2016.

A quinta e última temporada foi lançada em três partes. Os Volumes 1 e 2, que somam sete episódios, já estão disponíveis na Netflix.

O episódio final de Stranger Things estreia na próxima quarta-feira, 31, às 22h (horário de Brasília), na Netflix. O capítulo integra o Volume 3 da temporada final e encerra oficialmente a história ambientada na cidade fictícia de Hawkins.

O que acontece na última temporada de Stranger Things?

A quinta temporada se passa no outono de 1987, um ano após os acontecimentos da quarta fase da série. A cidade de Hawkins enfrenta as consequências da abertura de fendas dimensionais, enquanto os protagonistas permanecem unidos com um único objetivo: localizar e eliminar Vecna, que segue escondido após os eventos anteriores.

O cenário local se deteriora rapidamente. O governo federal militariza a região e inicia uma busca por Eleven, que precisa se manter fora de alcance para preservar a própria vida.

Ao mesmo tempo, a aproximação do confronto final impõe uma ameaça inédita, exigindo que o grupo atue de forma coordenada para tentar colocar um fim aos ataques que atingem a comunidade.

Nos episódios iniciais da temporada, Will Byers e Holly Wheeler ganham maior destaque na narrativa. A trama também esclarece o destino de Max, que permanece em coma após sofrer um ataque de Vecna no ciclo anterior.