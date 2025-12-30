Warner deve rejeitar nova oferta da Paramount, diz agência

A Warner Bros. Discovery planeja rejeitar novamente uma oferta de aquisição de 108,4 bilhões de dólares feita pela Paramount Skydance, apesar de o bilionário Larry Ellison apoiar a oferta da gigante de mídia com uma garantia pessoal.

A informação é da Bloomberg News, com base em pessoas familiarizadas com as discussões internas.

O conselho da Warner ainda não tomou uma decisão final, mas deve se reunir na próxima semana para tratar do tema.

Segundo as fontes, o principal ponto de resistência é que a Paramount não elevou o valor da oferta, considerada inferior à proposta aceita anteriormente da Netflix.

A proposta de US$ 82,7 bilhões da Netflix, embora menor em valor nominal, oferece uma estrutura de financiamento mais clara e menos riscos de execução, disseram analistas.

O conselho da Warner instou anteriormente os acionistas a rejeitarem a oferta de US$ 108,4 bilhões da Paramount por toda a empresa, incluindo seus ativos de televisão a cabo, citando preocupações sobre a certeza do financiamento e a ausência de uma garantia total da família Ellison.

A Paramount argumentou que sua oferta é mais “à prova de mercado”.

A Warner Bros. argumentou em documentos públicos que acredita que a oferta da Netflix é superior à da Paramount por uma série de razões, incluindo o fato de a Paramount estar altamente endividada e planejar mais cortes de empregos. A Netflix é a empresa mais valiosa de Hollywood, com um valor de mercado superior a US$ 400 bilhões.

O que está acontecendo

A Paramount tornou pública, em 8 de dezembro, uma oferta em dinheiro de US$ 30 por ação, três dias após a Warner ter fechado acordo com a Netflix.

O contrato com a empresa de streaming prevê a venda apenas dos negócios de estúdios e da operação direta ao consumidor, deixando outros ativos fora da transação.

A Paramount, dona do estúdio que leva seu nome e da MTV, vem conduzindo uma campanha pública para angariar apoio à aquisição da Warner, que controla a HBO e a CNN.

Na versão mais recente, a Paramount incluiu uma garantia pessoal do bilionário Larry Ellison para assegurar US$ 40,4 bilhões em financiamento de capital próprio e outros compromissos financeiros.

A Paramount não comentou oficialmente. Procurada, a Warner também não se manifestou. As informações são da Bloomberg News.