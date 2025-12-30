Invest

Warner deve rejeitar nova oferta da Paramount, diz agência

O conselho da Warner ainda não tomou uma decisão final oficial, mas deve se reunir na próxima semana para tratar do tema

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 17h40.

Última atualização em 30 de dezembro de 2025 às 17h56.

A Warner Bros. Discovery planeja rejeitar novamente uma oferta de aquisição de 108,4 bilhões de dólares feita pela Paramount Skydance, apesar de o bilionário Larry Ellison apoiar a oferta da gigante de mídia com uma garantia pessoal.

A informação é da Bloomberg News, com base em pessoas familiarizadas com as discussões internas.

O conselho da Warner ainda não tomou uma decisão final, mas deve se reunir na próxima semana para tratar do tema.

Segundo as fontes, o principal ponto de resistência é que a Paramount não elevou o valor da oferta, considerada inferior à proposta aceita anteriormente da Netflix.

A proposta de US$ 82,7 bilhões da Netflix, embora menor em valor nominal, oferece uma estrutura de financiamento mais clara e menos riscos de execução, disseram analistas.

O conselho da Warner instou anteriormente os acionistas a rejeitarem a oferta de US$ 108,4 bilhões da Paramount por toda a empresa, incluindo seus ativos de televisão a cabo, citando preocupações sobre a certeza do financiamento e a ausência de uma garantia total da família Ellison.

A Paramount argumentou que sua oferta é mais “à prova de mercado”.

A Warner Bros. argumentou em documentos públicos que acredita que a oferta da Netflix é superior à da Paramount por uma série de razões, incluindo o fato de a Paramount estar altamente endividada e planejar mais cortes de empregos. A Netflix é a empresa mais valiosa de Hollywood, com um valor de mercado superior a US$ 400 bilhões.

Para entender mais, leia: Por que a compra da Warner está deixando Hollywood em pânico

O que está acontecendo

A Paramount tornou pública, em 8 de dezembro, uma oferta em dinheiro de US$ 30 por ação, três dias após a Warner ter fechado acordo com a Netflix.

O contrato com a empresa de streaming prevê a venda apenas dos negócios de estúdios e da operação direta ao consumidor, deixando outros ativos fora da transação.

A Paramount, dona do estúdio que leva seu nome e da MTV, vem conduzindo uma campanha pública para angariar apoio à aquisição da Warner, que controla a HBO e a CNN.

Na versão mais recente, a Paramount incluiu uma garantia pessoal do bilionário Larry Ellison para assegurar US$ 40,4 bilhões em financiamento de capital próprio e outros compromissos financeiros.

A Paramount não comentou oficialmente. Procurada, a Warner também não se manifestou. As informações são da Bloomberg News.

