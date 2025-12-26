Pop

Quando sai a última parte da 5ª temporada de Stranger Things?

Série encerra a história com estreias escalonadas entre novembro e dezembro

'Stranger Things': série mudou o modelo da Netflix (Netflix/Reprodução)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 00h01.

A Netflix já definiu quando estreia o Volume 3 da 5ª temporada de Stranger Things, que marca o encerramento da série. A fase final foi dividida em três partes, com lançamentos programados para datas estratégicas do calendário de fim de ano nos Estados Unidos.

Os primeiros episódios chegaram à plataforma em 26 de novembro, às 22h (horário de Brasília). O desfecho da produção ocorre no Volume 3, previsto para 31 de dezembro de 2025, também às 22h, com a liberação do episódio final.

Datas e horários dos volumes da 5ª temporada de Stranger Things

A quinta temporada foi organizada em três volumes, todos lançados em feriados relevantes do mercado norte-americano. A estratégia mantém o engajamento dos fãs ao longo do fim de ano e concentra a atenção no encerramento da história.

  • Volume 1: 26 de novembro de 2025, às 22h — quatro episódios
  • Volume 2: 25 de dezembro de 2025, às 22h — três episódios
  • Volume 3: 31 de dezembro de 2025, às 22h — episódio final

Episódios e impacto comercial

No Volume 1, foram lançados quatro capítulos, com durações que variam entre 54 minutos e 1h23min. O Volume 2 traz três episódios, cada um com cerca de uma hora.

Já o Volume 3 reúne o encerramento da série em um único episódio, com duração aproximada de duas horas.

Stranger Things figura como a terceira série em inglês mais assistida da história da Netflix. Desde 2020, a produção gerou mais de US$ 1 bilhão em receitas e contribuiu para a atração de cerca de 2 milhões de novos assinantes, segundo dados da Parrot Analytics.

Com a estreia da temporada final, a expectativa do mercado é que o impacto financeiro total da franquia supere US$ 2 bilhões, reforçando o status da série como um dos principais ativos globais da plataforma.

