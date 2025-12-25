Stranger Things é o maior evento da história da Netflix — e impactou até PIB dos EUA

Hawkins está prestes a apagar as luzes — mas não antes de deixar uma última marca nos rankings. Com a 5ª e última temporada, Stranger Things se despede como uma das maiores franquias da Netflix e transforma despedida em estatística: cinco temporadas, 42 episódios, mais de 2.500 minutos de história e US$ 1,4 bilhão de impacto no Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos.

Segundo a Netflix, ao longo da produção, foram gerados mais de 8 mil empregos e mobilizados mais de 2 mil fornecedores — só na Geórgia, o impacto foi de US$ 650 milhões. A Califórnia aparece em segundo lugar, com mais de US$ 500 milhões movimentados.

No streaming, o domínio é total. Em apenas quatro semanas, o Volume 1 da última temporada alcançou 102,6 milhões de views globais. A estreia, com 59,6 milhões de views em uma semana, se tornou a maior de uma série em inglês na história da Netflix, colocando todas as cinco temporadas simultaneamente no Top 10 — algo inédito, de acordo com a plataforma de streaming.

Desde a criação do ranking global da Netflix, em 2021, Stranger Things já apareceu 78 vezes entre as séries mais vistas e chegou ao Top 10 de todos os 93 países monitorados.

Quando a trilha sonora vira viral

Com o lançamento da temporada final, a música voltou a ser protagonista. Dados do Spotify mostram a influência direta da série nos hábitos de escuta da geração Z:

“Upside Down” (Diana Ross, 1980): +1.250% em streams globais entre a Gen Z

em streams globais entre a Gen Z “I Think We’re Alone Now” (Tiffany, 1987): +880%

“Mr. Sandman” (The Chordettes, 1954): +625% no total

no total “Fernando” (ABBA, 1976): +335% global e +645% entre a Gen Z

A trilha da série já inspirou mais de 205 mil playlists no Spotify.

Em 2022, “Running Up That Hill” (Kate Bush) entrou pela primeira vez na Billboard Hot 100 após 38 anos de lançamento. “Master of Puppets” (Metallica) também explodiu: chegou ao Top 10 britânico e bateu 17,5 milhões de downloads em uma semana após sua exibição.

As datas finais do fenômeno

• Volume 1: já disponível.

• Volume 2: estreia nesta quinta-feira, 25 Dia de Natal, às 22h, no horário de Brasília.

• Episódio final: vai ao ar no dia 31 de dezembro, às 22h, no horário de Brasília.

A série termina como viveu: quebrando recordes, movimentando mercados e transformando cultura pop em estatística.