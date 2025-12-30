Stranger Things: assista ao trailer do episódio final

A Netflix divulgou o trailer do episódio final de Stranger Things. A prévia antecipa o desfecho da história que se passa na cidade fictícia de Hawkins. O último capítulo estreia na próxima quarta-feira, 31, véspera de Ano Novo, às 22h, na plataforma de streaming.

As imagens traz algumas cenas do confronto final e reforça o clima de encerramento da série criada pelos irmãos Duffer. O episódio marca o fim da produção iniciada em 2016.

A quinta temporada foi dividida em três partes. Os Volumes 1 e 2 somam sete episódios, já disponíveis no catálogo da Netflix.

O que acontece na última temporada de Stranger Things?

A quinta temporada se passa no outono de 1987, um ano após os acontecimentos da quarta fase da série. A cidade de Hawkins enfrenta as consequências da abertura de fendas dimensionais, enquanto os protagonistas permanecem unidos com um único objetivo: localizar e eliminar Vecna, que segue escondido após os eventos anteriores.

O cenário local se deteriora rapidamente. O governo federal militariza a região e inicia uma busca por Eleven, que precisa se manter fora de alcance para preservar a própria vida.

Ao mesmo tempo, a aproximação do confronto final impõe uma ameaça inédita, exigindo que o grupo atue de forma coordenada para tentar colocar um fim aos ataques que atingem a comunidade.

Nos episódios iniciais da temporada, Will Byers e Holly Wheeler ganham maior destaque na narrativa. A trama também esclarece o destino de Max, que permanece em coma após sofrer um ataque de Vecna no ciclo anterior.