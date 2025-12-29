'Stranger Things': produção escorrega em detalhe crucial e fãs detonam

Um deslize na produção de Stranger Things voltou a movimentar as redes sociais entre os fãs mais atentos da série. No sétimo episódio do Volume 2 da quinta e última temporada, intitulado “A Ponte”, espectadores notaram um erro de continuidade que contradiz a ambientação da trama em 1987.

Na cena em questão, a personagem Holly Wheeler, interpretada pela atriz Nell Fisher, de 14 anos, aparece usando uma blusa com o logotipo da marca esportiva Under Armour, que só foi fundada em 1996, quase uma década depois do período retratado na série. A descoberta foi publicada nas redes e rapidamente viralizou entre os fãs da produção da Netflix.

A repercussão do caso foi imediata, com muitos internautas comparando o achado ao famoso erro do copo de café em Game of Thrones, episódio que também chamou a atenção pelo item "atual" inserido em uma cena medieval.

Fãs se decepcionaram com a expectativa de uma perfeição visual em uma produção de grande orçamento, que demorou quase quatro anos para ser lançada, e a presença de um detalhe moderno em uma sequência que deveria ser coerente.

Esse não é o único deslize apontado pelos espectadores nesta temporada. Em um artigo do TV Insider, outra falha de produção também foi notada: a marcação de cena com fita adesiva colorida apareceu no take em que Will e Robin andam pela floresta à noite, no episódio dois do Volume 1.

Quando a série termina?

A quinta temporada de Stranger Things foi dividida em três partes. O Volume 1 estreou em 26 de novembro de 2025 e o Volume 2 foi lançado em 25 de dezembro. O episódio final, com 2 horas e 8 minutos de duração, está programado para ir ao ar na Netflix em 31 de dezembro de 2025, às 22h, fechando a saga dos moradores de Hawkins e sua luta contra as forças do Mundo Invertido.