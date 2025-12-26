Noah Schnapp explica cena comovente de Will em 'Stranger Things': 'Foi perfeita'

O ator Noah Schnapp revelou que chorou ao ler o roteiro de uma das cenas mais importantes de Will Byers na quinta e última temporada de "Stranger Things". Em entrevista à Variety, ele afirmou que o momento foi “perfeito” para a trajetória do personagem.

A declaração se refere ao episódio 7 da temporada final, no qual Will vive um ponto de virada emocional após anos de conflitos internos apresentados desde a estreia da série, em 2016.

Segundo Schnapp, a revelação era aguardada desde o início das filmagens da temporada. O ator contou que só teve acesso ao roteiro completo meses antes das gravações da cena. Ao ler o texto, afirmou ter se emocionado imediatamente.

Ainda na entrevista, Schnapp explicou que não sentiu necessidade de sugerir mudanças no texto. De acordo com ele, a cena já estava escrita da forma como deveria ser filmada. A condução ficou a cargo dos criadores Matt Duffer e Ross Duffer, além do diretor Shawn Levy.

O ator relatou que a sequência exigiu longas horas de gravação e múltiplas tomadas. O processo permitiu explorar diferentes nuances emocionais do personagem até chegar à versão final exibida na Netflix.

Escolha de palavras reflete contexto dos anos 1980

Schnapp também comentou a opção narrativa de Will usar uma frase indireta para se expressar, em vez de uma definição explícita. Segundo ele, a decisão leva em conta o período histórico em que a série se passa.

Para o ator, a forma como Will se expressa reflete medo, insegurança e o contexto social da década de 1980. A abordagem foi discutida com os irmãos Duffer durante a preparação da cena.

Ator destaca identificação pessoal com o arco de Will

Na entrevista, Schnapp afirmou que o momento teve impacto pessoal, já que ele se assumiu publicamente em 2023. Ele destacou que interpretar a cena representou um fechamento simbólico para o personagem e para sua própria trajetória na série.

Após mais de uma década interpretando Will Byers, o ator classificou o episódio como um dos mais importantes de sua carreira em Stranger Things.

O episódio final da série estreia na próxima quarta-feira, 31, na Netflix.