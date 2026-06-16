Após meses de rumores, Tom Holland revela que já se casou com Zendaya

Depois de meses de rumores, Tom Holland confirmou pela primeira vez que está casado com Zendaya. A revelação aconteceu durante uma entrevista para a capa da revista Esquire UK, na qual o ator comentava a repercussão de imagens falsas geradas por inteligência artificial que mostravam um suposto casamento do casal.

A resposta que confirmou tudo

Durante a conversa, Holland foi questionado sobre as fotos criadas por IA que viralizaram nas redes sociais no início deste ano. O ator contou que sua avó chegou a acreditar que as imagens eram reais e ficou chateada por pensar que não havia sido convidada para a cerimônia. Ao ser perguntado se precisou explicar a situação para outros familiares, ele respondeu de forma direta: "Não, porque eles estavam todos lá."

A declaração foi suficiente para confirmar que o casamento realmente aconteceu, embora o ator tenha se recusado a fornecer mais detalhes sobre a cerimônia. Logo em seguida, ele encerrou o assunto, afirmando que aquilo era tudo o que revelaria.

Rumores vinham desde março

As especulações sobre uma possível união começaram a ganhar força em março, quando o estilista de Zendaya, Law Roach, afirmou durante uma entrevista que o casamento já havia acontecido.

Na época, a declaração foi recebida com desconfiança, principalmente porque nem Holland nem Zendaya comentaram o assunto publicamente. Desde então, aparições da atriz usando um anel dourado e as imagens falsas geradas por IA ajudaram a alimentar ainda mais os rumores.

'Ela é minha melhor amiga'

Embora tenha mantido o casamento em sigilo, Holland falou abertamente sobre a importância de Zendaya em sua vida. Segundo o ator, a relação oferece estabilidade em meio à pressão constante da indústria do entretenimento. Ele descreveu a esposa como sua melhor amiga e afirmou que nunca se sentiu tão feliz, apoiado e seguro.

“Nosso ramo de atividade pode apresentar situações muito estressantes e é realmente bom ter uma base sólida de relacionamento que resistirá ao teste do tempo”, disse Holland.

O artista também destacou que os dois conseguem compreender desafios que poucas pessoas entendem, justamente por viverem experiências semelhantes dentro de Hollywood. “Podemos nos apoiar mutuamente de maneiras que só nós podemos, porque só nós entendemos realmente como é viver essa vida, e acho que isso é um grande luxo, porque simplesmente não consigo imaginar como seria possível ter algo assim com mais alguém.”

Uma história que começou em Homem-Aranha

Holland e Zendaya se conheceram durante a produção de "Homem-Aranha: De Volta ao Lar", em 2016. O relacionamento se tornou público em 2021 e o noivado foi confirmado no início de 2025.