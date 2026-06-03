Tom Holland fez um pedido à Sony que mudou os planos do próximo Homem-Aranha

Tom Holland: ator conciliou dois dos maiores projetos de sua carreira (Marvel Studios/Divulgação)
Redatora
Publicado em 3 de junho de 2026 às 08h05.
Tom Holland revelou que precisou negociar com a Sony Pictures o adiamento das filmagens de "Homem-Aranha: Um Novo Dia" para poder integrar o elenco de "A Odisseia", novo filme dirigido por Christopher Nolan.
Em entrevista à revista GQ, o ator contou que as duas produções estavam programadas para iniciar as gravações praticamente ao mesmo tempo. Quando recebeu o convite para interpretar Telêmaco, filho de Odisseu, no épico inspirado na obra de Homero, ele precisou encontrar uma solução para conciliar os compromissos.
A alternativa foi conversar com a Sony sobre a possibilidade de alterar o cronograma do novo longa do Homem-Aranha. De acordo com Holland, o estúdio concordou com a mudança, permitindo sua participação em "A Odisseia".
O ator afirmou ainda que a credibilidade de Christopher Nolan contribuiu para a decisão, já que havia confiança de que a produção seguiria o planejamento estabelecido.
Para Holland, a alteração no calendário acabou trazendo vantagens para "Homem-Aranha: Um Novo Dia". O ator explicou que o tempo extra abriu espaço para que Destin Daniel Cretton, diretor de "Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis", assumisse o comando do projeto.
Além disso, o período adicional permitiu que a equipe trabalhasse com mais calma no desenvolvimento do roteiro. Segundo Holland, isso ajudou a fortalecer a história antes do início das filmagens.
Durante a entrevista, o ator também falou sobre o impacto de trabalhar com Nolan. Holland afirmou que a experiência em "A Odisseia" o levou a participar de forma mais ativa das discussões criativas envolvendo o novo filme do Homem-Aranha.
Além disso, na avaliação do ator, o método de trabalho de Nolan serviu como referência para a organização do projeto e para o desenvolvimento do roteiro.
Apesar das mudanças no cronograma, os dois filmes terão estreias próximas. "A Odisseia" está programado para chegar aos cinemas em 16 de julho, enquanto "Homem-Aranha: Um Novo Dia" tem lançamento previsto para 30 de julho.