Tom Holland fez um pedido à Sony que mudou os planos do próximo Homem-Aranha

Tom Holland revelou que precisou negociar com a Sony Pictures o adiamento das filmagens de "Homem-Aranha: Um Novo Dia" para poder integrar o elenco de "A Odisseia", novo filme dirigido por Christopher Nolan.

Em entrevista à revista GQ, o ator contou que as duas produções estavam programadas para iniciar as gravações praticamente ao mesmo tempo. Quando recebeu o convite para interpretar Telêmaco, filho de Odisseu, no épico inspirado na obra de Homero, ele precisou encontrar uma solução para conciliar os compromissos.

A alternativa foi conversar com a Sony sobre a possibilidade de alterar o cronograma do novo longa do Homem-Aranha. De acordo com Holland, o estúdio concordou com a mudança, permitindo sua participação em "A Odisseia".

O ator afirmou ainda que a credibilidade de Christopher Nolan contribuiu para a decisão, já que havia confiança de que a produção seguiria o planejamento estabelecido.

Adiamento beneficiou o novo filme do Homem-Aranha

Para Holland, a alteração no calendário acabou trazendo vantagens para "Homem-Aranha: Um Novo Dia". O ator explicou que o tempo extra abriu espaço para que Destin Daniel Cretton, diretor de "Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis", assumisse o comando do projeto.

Além disso, o período adicional permitiu que a equipe trabalhasse com mais calma no desenvolvimento do roteiro. Segundo Holland, isso ajudou a fortalecer a história antes do início das filmagens.

Trabalho com Christopher Nolan influenciou nova fase da carreira

Durante a entrevista, o ator também falou sobre o impacto de trabalhar com Nolan. Holland afirmou que a experiência em "A Odisseia" o levou a participar de forma mais ativa das discussões criativas envolvendo o novo filme do Homem-Aranha.

Além disso, na avaliação do ator, o método de trabalho de Nolan serviu como referência para a organização do projeto e para o desenvolvimento do roteiro.

Lançamentos chegarão aos cinemas em sequência

Apesar das mudanças no cronograma, os dois filmes terão estreias próximas. "A Odisseia" está programado para chegar aos cinemas em 16 de julho, enquanto "Homem-Aranha: Um Novo Dia" tem lançamento previsto para 30 de julho.