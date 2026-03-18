Era tudo IA: Zendaya esclarece 'casamento' com Tom Holland

A internet jurou que tinha casamento novo em Hollywood, mas esqueceu de combinar com a realidade. Zendaya resolveu colocar um freio nos boatos depois que fotos de um suposto casamento com Tom Holland viralizaram — só que tudo não passava de imagens feitas por inteligência artificial.

Imagem fake circulou a internet

Durante participação no programa "Jimmy Kimmel Live" para divulgar seu novo filme, "The Drama", que tem Robert Pattinson no elenco, a atriz foi direta: muita gente caiu. E não foi só fã empolgado, não. “Muita gente foi enganada”, contou ela, revelando que até pessoas do convívio dela acreditaram nas imagens e chegaram a elogiar o tal “álbum de casamento”.

O nível de realismo das fotos ajudou a bagunçar tudo. Criadas por um artista digital, as imagens mostravam os dois em clima de cerimônia perfeita, com direito a vestido de noiva, terno clássico e cenário digno de Pinterest. Mesmo com aviso de que era IA, o conteúdo passou dos 10 milhões de likes antes de sumir.

Afinal, casou?

O timing também não ajudou. Os rumores de casamento já estavam rolando desde o começo do mês, quando o stylist Law Roach disse ao Access Hollywood: "O casamento já aconteceu”. Aí vieram as fotos fake e pronto, a internet fez o resto.

Zendaya levou tudo no bom humor, mas deixou claro o recado: não dá pra acreditar em qualquer coisa que parece real nas redes sociais. Pra completar a zoeira, ela ainda mostrou um vídeo editado brincando com a situação, como se fosse o “registro oficial” do casamento — só pra deixar ainda mais claro o nível da confusão.