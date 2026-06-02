'Spider-Noir' se conecta aos filmes de Tom Holland? Entenda universo da nova série

“Spider-Noir”, nova série de oito episódios do Prime Video estrelada por Nicolas Cage, apresenta uma das versões mais incomuns do universo do Homem-Aranha.

A produção transporta o personagem para uma Nova York inspirada nos filmes policiais dos anos 1930, cercada por corrupção, crime organizado e conflitos políticos.

Mas, afinal, ela faz parte do Aranhaverso animado ou está conectada ao universo dos filmes estrelados por Tom Holland?

Série não tem ligação com Homem-Aranha dos cinemas

Não, a produção não tem ligação direta com o MCU, universo principal da Marvel nos cinemas, em que Tom Holland interpreta o Homem-Aranha. A série também não funciona como continuação direta da franquia animada do "Homem-Aranha no Aranhaverso".

Apesar disso, "Spider-Noir" nasce a partir de elementos apresentados no Aranhaverso. O personagem apareceu originalmente na animação vencedora do Oscar, dublado por Nicolas Cage, e agora ganhou sua própria versão em live-action.

'Spider-Noir': Nicolas Cage vive a versão noir do Homem Aranha em nova série (Prime Video/ Divulgação)

Na série, Cage interpreta Ben Reilly, conhecido nos quadrinhos como clone de Peter Parker. Aqui, porém, ele assume apenas a identidade de “Aranha” e trabalha como detetive particular em uma cidade marcada pela Grande Depressão e pela violência urbana.

Sobre o que é 'Spider-Noir'?

A trama começa quando Ben recebe um novo caso envolvendo o desaparecimento de Flint Marko, personagem associado ao Homem-Areia. O que parecia ser apenas mais uma investigação acaba revelando uma conspiração ligada ao criminoso Silvermane, que conduz experimentos secretos envolvendo veteranos de guerra. Conforme o mistério se aprofunda, Ben é obrigado a voltar a vestir a máscara que havia deixado para trás.

Além da história, a série chama atenção pela estética. A produção foi desenvolvida para ser assistida tanto em cores quanto em preto e branco, reforçando a influência dos clássicos filmes noir de Hollywood. A fotografia aposta em sombras fortes, ruas escuras e cenários que remetem aos thrillers policiais do século passado.

Outro detalhe que chama atenção é o tom da série. Diferente das animações coloridas do Aranhaverso e do estilo mais jovem dos filmes de Tom Holland, "Spider-Noir" aposta em uma estética mais sombria, inspirada nos clássicos filmes policiais noir de Hollywood.