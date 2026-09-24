Os candidatos petistas lideram a corrida pelas duas vagas da Bahia em disputa no Senado, segundo o levantamento Paraná Pesquisas divulgado nesta quinta-feira, 24. No cenário que consolida primeiro e segundo votos, Rui Costa (PT) lidera com 46,3%, seguido por Jaques Wagner (PT), com 34%.

Na sequência, João Roma (PL) marca 27,3% e Angelo Coronel (Republicanos) tem 25,1%. A candidata Professora Delliana (PSOL) inaugura um bloco com menor intenção de voto, soma 3,8%. Marcelo Carvalho (Rede) registra 2,2%. Carlos Sodré (Mobiliza) tem 1,1%.

Marcelo Santtana (DC), Gregorio Gould (UP) e Marcelo Millet (PCO) não alcançaram 1%. Votos brancos e nulos somam 11,9%, enquanto os indecisos chegam a 7,1%. A margem de erro do levantamento é de 2,7 pontos percentuais.

Primeiro e segundo votos

O instituto também mensurou a ordem de escolha dos eleitores baianos. Quando questionados sobre a primeira opção de voto para o Senado, Rui Costa pontua com 30,6%, enquanto João Roma assume a vice-liderança com 18,4%. Nesse recorte, Jaques Wagner marca 16,2% e Angelo Coronel registra 11,4%.

Na simulação voltada exclusivamente para a segunda vaga, a dinâmica se altera. Jaques Wagner é o preferido por 17,8%, seguido de perto por Rui Costa com 15,7% e Angelo Coronel com 13,7%.

A pesquisa também aponta que 39,3% não têm segunda opção definida, evidenciando amplo espaço para o crescimento das campanhas no estado.

A pesquisa Paraná Pesquisas entrevistou 1.400 eleitores entre 21 e 23 de setembro de 2026, por meio de entrevistas pessoais, domiciliares e presenciais. A margem de erro é de 2,7 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo próprio instituto e está registrado no TSE sob o protocolo BA-00759/2026.