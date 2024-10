A jornada do 'Bruno Mars brasileiro' para conhecer o cantor durante turnê no país

Em nova temporada no Brasil, Bruno Mars tem uma longa maratona de shows em capitais do Sul ao Centro-Oeste em outubro e novembro. No ano passado, durante apresentação no The Town, o cantor manteve uma plateia de 200 mil pessoas — em dois dias — eletrizada. Entre a maré de fãs, havia um nome especial, que marcará presença também nos shows desse ano: Johnny Matos.

O maranhense de 40 anos conquistou notoriedade ao se tornar cover de Bruno Mars, além de surpreender as pessoas com a semelhança física do intérprete de "Talking to The Moon". Hoje morador do Grajaú, na periferia de São Paulo, ele luta para realizar o sonho de conhecer o cantor pessoalmente. E não mede esforços para isso: recentemente, ele deixou seus 80 mil seguidores nas redes sociais chocados ao revelar que gastou mais de R$ 35 mil para acompanhar as 14 apresentações do cantor pelo Brasil.

No entanto, a história de Johnny com o cantor vai muito além do entusiasmo de fã. Para ele, o ídolo foi responsável por "resgatá-lo" de si mesmo.

Amor à primeira vista

Johnny Matos como Bruno Mars (Divulgação)

Em um bate-papo com a EXAME, Johnny brincou que sua "relação" com Bruno Mars começou com a ascensão meteórica do cantor no mundo da música — entre 2008 e 2010. As pessoas se impressionavam com a semelhança dele com o artista. A partir dessa comparação, a admiração do maranhense por Bruno atingiu um patamar especial.

"Conheci as músicas do Bruno em 2011. Nessa época, minha antiga namorada, amigos e parentes diziam que eu parecia com ele. Falavam: 'viu a nova música que seu primo lançou?'. Não me sentia lisonjeado, porque as músicas do cara sempre foram maravilhosas. Até então, eu não era fã, apenas respeitava o trabalho dele".

Em pouco tempo, a brincadeira se tornou coisa séria e Johnny decidiu viver de sua grande paixão: a música. Ele lançou um canal de humor no YouTube e fez um vídeo no qual se divertia sendo cover do cantor por um dia. O sucesso foi maior do que o maranhense poderia imaginar e a publicação viralizou, com mais 100 mil visualizações.

Depois disso, a vida de Johnny foi transformada radicalmente. Ele não apenas passou a ser visto como "sósia" de Bruno Mars — apelido do qual busca fugir —, como também redescobriu seu antigo desejo de ser artista. "Já tentei muitas vezes. Tive uma banda quando era mais jovem e participei de reality show, mas nada deu certo. Havia perdido as esperanças de viver da arte. De alguma maneira inexplicável, o Bruno me trouxe esse impulso de volta, por isso que eu o considero o meu herói".

Além da aparência, Johnny acredita que tem muitas coisas em comum com Bruno Mars: "Acho que compartilhamos o comprometimento com o perfeccionismo. Temos muito zelo com o material que entregamos ao público. Gosto de saber que, assim como eu, o Bruno tem um grande senso de humor e curte uma boa festa, com uma energia que lembra a do povo nordestino. E especialmente, a humildade e gratidão pelas origens".

O primeiro de muitos

A primeira vez que Johnny viu o cantor ao vivo foi em 2017, durante uma turnê do artista em São Paulo. "Ele me resgatou para fazer o que traz felicidade para o meu coração, assim começou a minha conexão com ele". Depois do show, o maranhense largou a carreira como social media, em 2018, para se dedicar totalmente ao sonho de ser cantor, inspirado pelo seu maior ídolo.

Em 7 anos, a carreira de Johnny Matos na música cresceu expressivamente. Ele já realizou mais de 100 shows como cover em várias partes do Brasil e conta com uma equipe de 15 pessoas e 81 mil seguidores nas redes sociais.

A ansiedade para o show em São Paulo nesta sexta-feira, na nova turnê do artista no Brasil, também leva Johnny a recordar a sua experiência favorita em show de Bruno Mars, em Las Vegas (EUA).

"Tentei várias vezes chegar no Bruno, mas nunca consegui. Tive a oportunidade de assistir ao show dele em Las Vegas, na primeira fila, porque um empresário sensibilizou com a minha história e decidiu me ajudar", contou à EXAME. "Ele ficou admirado com o meu sonho de conhecer o Bruno Mars e falou: 'Cara, quero tentar realizar seu sonho, vou te levar para primeira fileira do show, com tudo pago. Vai que esse cara te olha e queira te conhecer'. Estar naquela apresentação e tão pertinho do Bruno foi inesquecível. Foi como ver um anjo na minha frente".

Uma jornada ousada — e um tanto quanto cara

Recentemente, Johnny deixou os seguidores de "queixo caído" ao revelar nas redes sociais que gastou pelo menos R$ 35 mil em ingressos, hospedagens, alimentação e deslocamento para assistir aos shows de Bruno Mars no Brasil. Para ele, qualquer sacrifício é válido para ser notado pelo cantor em uma das apresentações.

À EXAME, ele detalhou como tirou esse projeto do papel: "Foram meses de preparação financeira para conseguir comprar as entradas logo no momento da abertura de vendas. Foi uma loucura [brinca], porque eu recorri a um amigo que me emprestou o cartão de crédito. Foi uma coisa inédita para mim. Mas o sonho pediu isso".

Apesar da determinação, o artista não recomenda que os fãs se arrisquem dessa maneira: "Me organizei para não fazer uma dívida impagável. Parcelei os gastos no cartão do meu amigo e as outras despesas feitas com os meus cartões. Até agora, já quitei quase tudo. As únicas pontas soltas que ficaram são as contas de hospedagens".

Johnny afirmou que já preparou o look para cantar e dançar na pista do estádio Morumbis nesta sexta-feira, 4. E se possível, ganhar a atenção do próprio cantor. "Estarei lá vestindo uma camiseta que fiz especialmente para ele. Vou como fã. E fico aliviado ao dizer isso, porque a galera esquece o 'cover' e posso aproveitar. As pessoas esquecem que antes de tudo, eu sou fã. Não poderia fazer o meu trabalho dessa forma se não admirasse esse cara com todo o meu coração. Eu encaro qualquer coisa, aprendo e me esforço para sempre entregar o melhor como artista".

A tática para alcançar o ídolo também envolve o apelo das redes sociais. Bruno publicou uma carta aberta no Instagram, com o intuito de viralizar a homenagem ao cantor e cativar a atenção dele. Até a manhã desta sexta-feira, 4, a publicação alcançou mais de 4,3 mil curtidas e quase 2 mil comentários. (Veja a íntegra no final da matéria)

Encontro com Bruno Mars

Show de Johnny Matos na cidade de Rio de Janeiro em abril de 2023 (Divulgação)

O maranhense está mais que preparado para curtir — e aguentar em pé — os 14 shows de Bruno Mars no Brasil. Mesmo contando com a sorte, Johnny espera que, em alguma das apresentações, ocorra a oportunidade de conhecer pessoalmente seu ídolo.

E detalha como imagina esse momento, caso o sonho se torne realidade: "Infelizmente será coisa rápida, porque ele tem mais o que fazer [riu de si mesmo]. Mesmo não querendo tomar muito do tempo do Bruno Mars, quero dizer muitas coisas a ele. Em primeiro lugar, agradecê-lo pela sua importância na minha vida e como ele involuntariamente me impactou e me fez ser quem sou hoje".

Apesar do efeito que esse possível encontro possa ter na carreira dele e em sua notoriedade como cantor, Johnny enfatizou que esse não é seu propósito. "É claro que, se possível, vou tirar fotos ao lado dele. Mas não faço por holofotes. Faço por algo muito maior: quero que ele saiba que existo".

Após a turnê do cantor havaiano pelo Brasil, Johnny pretende dar um gás nos projetos profissionais, especialmente o lançamento de suas próprias canções e shows pelo país. "Sou tão romântico quanto o Bruno e quero levar essa pegada para as minhas músicas. Mas com toque de leveza, que tem mais coerência com a minha personalidade. Pretendo continuar escrevendo minhas músicas e divertir as pessoas como sempre".

Confira a carta de Johnny Matos para Bruno Mars na íntegra

"Meu herói, espero que isto te encontre bem!

O meu nome é Johnny de Matos e sou um grande fã do seu trabalho. Trabalhei em várias profissões tentando me encaixar no mundo enquanto não seguia meu sonho de seguir uma carreira artística, quando tive a benção de assistir ao seu show extra dia 23/11/2017 no estádio do Morumbi. A minha primeira reação quando te vi no palco foi tipo: "Como é que um ser humano é capaz de fazer TUDO ISSO? ”. Tornei-me fã desde então!

Comecei a ler sobre você na internet, sua história de vida e acabei descobrindo que você não era apenas um artista talentoso, mas um ser humano incrível. Convidei dois amigos e construímos (de forma humilde) um concerto em sua homenagem. Hoje, mais rico em detalhes, o concerto vai completar 7 anos de estrada. É algo 100% independente e eu gosto de pensar nisso como um grande encontro para nós, seus fãs, para celebrar a sua arte. O objetivo é trazer um pouco da "Experiência" de Bruno Mars a lugares e pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de assistir ao seu concerto. O feedback mais legal é saber que nossa homenagem ajuda mais pessoas a conhecerem sua música.

Sei que és um grande fã do Michael e do Elvis. Posso imaginar o quanto eles te inspiraram na tua jornada. Na minha história pessoal você é essa grande inspiração e hoje te presto homenagem e TODOS os dias aprendo algo. Quero seguir os teus passos e um dia construir a história de "Johnny Matos" com uma carreira autoral, quero ser um dos teus imitadores que te deixou orgulhoso!

No ano passado eu vi você e os H00lig4ns em Vegas pessoalmente. Esse ano também estarei em TODOS os estados do Brasil te assistindo e te aplaudindo com orgulho!

Meu MAIOR sonho é ser notado por você ou conhecer você algum dia, no tempo de Deus, claro. Mas, só para constar, saiba que EU TE AMO de todo o meu coração e que serei ETERNAMENTE grato por ter transformado a minha vida através da sua existência.

Estarei SEMPRE aqui a apoiar-te e a rezar para que Deus te proteja. Conte comigo!"