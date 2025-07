Chris Martin, do Coldplay, avisa público sobre 'câmera do beijo' após flagra de CEO em show

Durante o show do Coldplay deste sábado, 19, o vocalista Chris Martin decidiu avisar com antecedência ao público que as câmeras da banda mostrariam rostos da plateia no telão, na apresentação da música “Jumbotron Song”.

"Gostaríamos de cumprimentar alguns de vocês na plateia", disse Martin no palco, segundo vídeo publicado nas redes sociais. "Vamos usar nossas câmeras e mostrar alguns de vocês no telão. Então, por favor, se você não fez sua maquiagem, faça-a agora”, brincou o cantor.

O Chris Martin avisando que vão colocar pessoas no telão 😂 pic.twitter.com/MVTSM5mk7V — We In The Crowd (@weinthecrowd) July 20, 2025

A fala de Martin acontece depois de um episódio que viralizou nos últimos dias. Em outro show da banda, uma suposta infidelidade teria sido flagrada pela “câmera do beijo”. O vídeo, que mostra o momento em que um casal abraçado aparece no telão e a reação rápida deles em se esconderem, já atingiu mais de 100 milhões de visualizações no TikTok. O assunto se espalhou pelas redes sociais e se tornou um dos mais comentados no X (antigo Twitter), gerando diversos memes.

Reprodução (Reprodução)

Rapidamente, a internet identificou os protagonistas do vídeo: Andy Byron, CEO da empresa de tecnologia Astronomer, e Kristen Cabot, chefe do departamento de Recursos Humanos da empresa. Byron é casado com Megan Kerrigan, com quem tem dois filhos.

Diante da repercussão do caso, Byron que tinha colocado em licença e estava sendo investigado pelo Conselho da Astronomer, pediu demissão neste sábado, 19. Cabot foi afastada temporariamente do cargo.