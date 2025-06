'Nosferatu', indicado ao Oscar de 2025, chega ao streaming em julho; veja data e onde assistir

A tão aguardada releitura do clássico cult Nosferatu, dirigida por Robert Eggers, já tem data marcada para estrear no streaming.

O terror gótico, que trouxe uma nova visão sobre a história de obsessão e vampirismo, chegará ao catálogo do Prime Video em julho, sem custos adicionais para os assinantes. O filme recebeu quatro indicações ao Oscar de 2025 — Melhor Fotografia, Melhor Figurino, Melhor Design de Produção e Melhor Maquiagem e Penteados —, mas não levou nenhuma estatueta para casa.

A trama se passa na Alemanha do século 19, onde Thomas Hutter (Nicholas Hoult) é convocado ao castelo do misterioso Conde Orlok (Bill Skarsgård) na Transilvânia para negociar a aquisição de uma propriedade. Quando Hutter descobre a natureza vampírica de seu hospedeiro, uma tempestade de horror, sangue e obsessão começa a tomar conta da vida dele e da de sua esposa.

Assista ao trailer de Nosferatu (2024)

Elenco e nova adaptação

Nosferatu conta com um elenco de peso, com Bill Skarsgård, famoso pela interpretação de Pennywise em It: A Coisa, no papel do Conde Orlok. A atriz Lily Rose-Depp, conhecida pela atuação em The Idol, interpreta a jovem perseguida pelo vampiro.

O filme também conta com a participação de Aaron Taylor-Johnson, Willem Dafoe, Emma Corrin e Nicholas Hoult, que vivem personagens essenciais para o desenvolvimento da trama.

A história original de Nosferatu foi criada na Alemanha do século 19, e já foi adaptada diversas vezes para o cinema. As versões mais icônicas são a de 1922, dirigida por F. W. Murnau, e a de 1979, Nosferatu — O Vampiro da Noite, de Werner Herzog.

A adaptação de Eggers segue uma narrativa mais contemplativa, em preto e branco, e bebe dos estilos usados no filme original do vampiro, lançado em 1922.

Quando Nosferatu chega ao streaming?

A nova versão de Nosferatu chega ao Prime Video a partir de 11 de julho. O longa estará disponível para todos os assinantes da plataforma, sem custos adicionais.