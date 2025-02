Shakira cancela show na Colômbia por problemas de segurança

A cantora Shakira, 48, cancelou o show em Medellín, que aconteceria no sábado, 24, devido a problemas estruturais no palco do Estádio Atanasio Girardot. A decisão foi anunciada neste sábado, 22.

A suspensão ocorreu após a cobertura do palco sofrer danos significativos, comprometendo a segurança da artista, da equipe e do público. É o segundo adiamento da apresentação, que já havia sido remarcada de 23 para 24 de fevereiro.

"Sinto muito o inconveniente, especialmente para quem viajou. Está fora das minhas mãos, mas logo encontraremos uma nova data para celebrar juntos", disse Shakira.

A turnê Las Mujeres Ya No Lloran, que marca a volta da artista aos palcos após sete anos, segue com apresentações pelas Américas e Europa. A nova data para Medellín deve ser anunciada em breve.