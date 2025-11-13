Dua Lipa no Brasil: qual é a setlist do show da cantora?

Antes de todo grande show, os fãs se perguntam: quais músicas que o artista irá tocar?

A cantora albanesa-britânica Dua Lipa se apresenta em São Paulo neste sábado, 15, no Estádio do Morumbis.

Diferentemente da maioria dos músicos internacionais, ela decidiu tirar a dúvida dos fãs e disponibilizar em seu próprio perfil do Spotify a setlist oficial dos shows que fará no Brasil.

Apesar disso, a música surpresa deste show ainda não fora divulgada. Dua Lipa canta uma música célebre de todos os lugares que visita na turnê, na língua nativa do local do show. Então, os fãs podem ainda especular sobre qual clássico brasileiro ela irá apresentar.

Confira a setlist completa:

Como será o show?

Os portões do Estádio Morumbis abrem às 16h e o show está previsto para começar às 21h.

O evento acontece na Praça Roberto Gomes Pedrosa no bairro do Morumbi, zona sul da capital paulista. A classificação etária é de 16 anos, mas menores de 5 a 15 anos podem comparecer acompanhados dos pais ou responsáveis.

Baseado na setlist, a apresentação terá duração de aproximadamente 1h15.

Valor dos ingressos

Os valores variam conforme o setor escolhido.

A Pista Premium A/B, com acesso mais próximo ao palco, custa R$ 890 (inteira) e R$ 445 (meia-entrada). A Pista comum sai por R$ 590 (inteira) e R$ 295 (meia-entrada).

Para quem prefere assistir sentado, a Cadeira Inferior está disponível por R$ 720 (inteira) e R$ 360 (meia-entrada), enquanto a Cadeira Superior custa R$ 780 (inteira) e R$ 390 (meia-entrada). A Arquibancada é a opção mais econômica, com valores de R$ 460 (inteira) e R$ 230 (meia-entrada).

Como comprar os ingressos

A venda oficial ocorre pela Ticketmaster, tanto online quanto presencialmente. A compra pela internet está sujeita à taxa de serviço de 20%.

Quem preferir evitar a taxa pode adquirir os ingressos na bilheteria física do Shopping Ibirapuera, localizada na Avenida Ibirapuera, 3103, no piso Jurupis (subsolo), próximo ao restaurante Frutaria e à academia Bio Ritmo. O ponto funciona de terça a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h. A bilheteria fica fechada às segundas-feiras.

Na véspera do show,14, haverá atendimento na bilheteria do Estádio Morumbis, Portão 2, das 10h às 17h, conforme disponibilidade de ingressos.

No dia do evento, 15 de novembro, duas bilheterias estarão funcionando. A do Portão 2 (Praça Roberto Gomes Pedrosa) e a do Portão 15 (Avenida Giovanni Gronchi, 1866) vendem ingressos das 10h até o início do show, sujeito a disponibilidade, e também fazem complemento de meia-entrada. A entrega de cortesias para convidados acontece até 40 minutos após o início da apresentação.