Kanye West anuncia shows na Rússia e ingressos esgotam em poucas horas

O rapper americano Ye, antigo Kanye West, vai fazer dois shows na Rússia, em São Petersburgo, nos dias 10 e 11 de outubro. As apresentações serão realizadas na Gazprom Arena e marcam o retorno de um grande artista ocidental ao país desde o início da guerra contra a Ucrânia, há mais de quatro anos, segundo os organizadores do evento, confirmado nesta segunda-feira, 17.

Os ingressos mais caros, vendidos por mais de US$ 1.850 (cerca de R$ 9,6 mil na cotação atual), esgotaram poucas horas após o anúncio. As entradas mais baratas, que custavam cerca de US$ 105 (aproximadamente R$ 550), também haviam acabado até o fim do dia.

A procura já movimenta outros setores da economia local. Segundo informações do The New York Times, o hotel Helvetsia, um dos principais de São Petersburgo, relatou uma onda de reservas e contatos logo após a confirmação dos shows. Segundo ele, clientes de diferentes mercados reagiram simultaneamente à notícia.

Apesar das sanções ocidentais impostas à Rússia em razão da guerra, artistas americanos voltaram a se apresentar no país aos poucos. DaBaby e Tyga estiveram em Moscou no ano passado, enquanto Jason Derulo se apresentou na cidade neste verão europeu. A maior parte dos shows de rap, porém, foi suspensa após a invasão da Ucrânia, em fevereiro de 2022.

A presença de Ye na Rússia já era especulada desde 2024, quando o rapper participou da festa de aniversário de uma estilista russa.

Turnê marcada por polêmicas

O anúncio dos shows acontece em meio a uma série de controvérsias envolvendo Ye, que nos últimos anos passou a ser associado a declarações antissemitas e favoráveis ao nazismo.

O governo britânico proibiu a entrada do rapper no país para evitar sua apresentação em um festival em Londres, sob o argumento de que sua presença não seria de interesse público. Shows na França, Itália e Polônia também foram cancelados nos últimos meses.

Ao mesmo tempo, Ye conseguiu se apresentar normalmente na Holanda, na Turquia e na Albânia, mostrando que a reação às declarações do rapper varia entre os países europeus.

Na Rússia, os shows também enfrentam resistência de setores conservadores, que defendem o afastamento de influências culturais ocidentais. O deputado Vitaly Milonov chegou a sugerir que Ye cantasse músicas tradicionais russas para se adaptar ao país. Segundo ele, talvez depois disso o rapper abandonasse suas "antics" e se tornasse uma pessoa normal.

Ye retomou as apresentações ao vivo em abril, com um show em Los Angeles. Foi a primeira apresentação do rapper em solo americano em cinco anos. Ele também tem shows previstos em Chicago e Nova Orleans ainda neste mês.