De Caetano à Carlinhos Brown: tudo sobre o show da Dua Lipa no Brasil

Em um show de respeito e celebração à cultura brasileira, a cantora Dua Lipa trouxe a São Paulo a primeira passagem da turnê Radical Optimism Tour neste sábado, 15.

Com o Morumbis lotado, essa é a terceira vez que Dua canta no país.

O show começou com o hit "Training Season" e um espetáculo de luzes à parte. A cantora seguiu a setlist com seus principais singles e várias trocas de looks ao longo da apresentação.

Entretanto, a principal repercussão do show ficou por conta da delicadeza de Dua a trazer elementos da cultura brasileira ao centro do palco.

Com o consagrado cantor e compositor brasileiro Carlinhos Brown, a cantora surpreendeu ao cantar - em português - o sucesso "Magalenha", música do também artista brasileiro Sérgio Mendes.

🚨SIMPLESMENTE DUA LIPA CANTANDO "MAGALENHA" COM CARLINHOS BROWN!

Mas não parou por aí. Após o fim da música, os fãs foram à loucura quando a cantora seguiu, em português:

"Então, por favor, recebam o único, o lendário, Caetano Veloso".

O artista entrou no palco e, com Brown e Lipa, cantou "Margarida Perfumada", do grupo Timbalada.

dua lipa com carlinhos brown e caetano veloso = nasceu o novo tribalistas

Como se cantar com duas lendas do MPB não bastasse, Dua Lipa fez um discurso inteiramente em português à plateia.

"Muito obrigada por estarem aqui, por todo o amor, apoio de vocês desde o primeiro dia. Desde o comecinho, quando eu estava apenas começando, já tinham pessoas aqui no Brasil torcendo por mim e isso me trouxe até esse momento. Algumas dessas pessoas estão aqui, hoje, ao meu lado. E isso significa muito para mim. Eu vim aqui sentir essa paixão e pensar 'esse povo lindo'. É essa adrenalina que não vai embora."

Nas redes sociais, os fãs comentaram sobre o carinho da artista ao fazer questão de implementar elementos do Brasil em seu show, como uma ode à cultura brasileira.

Eu acho linda a forma como ela se esforçou para nos fazer sentir amados. Em cada gesto, parecia dizer: obrigado por todo o amor e carinho. Fez cada fã se sentir único e especial. Hoje em dia, cantoras assim são raras, verdadeiras joias no tempo

Dua segue para o Rio de Janeiro, aonde irá performar seu espetáculo no dia 22 de novembro, na área externa da Farmasi Arena. Ainda há ingressos disponíveis pela plataforma Ticketmaster.