Adam Sandler estrela em novo filme inesperado da Netflix

Adam Sandler, o famoso comediante conhecido por filmes de besteirol, tem um lançamento inesperado à frente. Produzido pela Netflix, o novo longa com o ator será um remake de um clássico drama psicológico francês.

O filme se chama "Time Out" e é baseado no longa francês "L'Emploi Du Temps", de Laurent Cantet e Robin Campillo.

Essa não é a primeira incursão de Sandler em filmes de considerados "sérios". O ator já estrelou "Joias Brutas", dirigido pelos irmãos Safdie, que se tornou referência para uma nova leva de filmes indie indicados ao Oscar, como "Anora" e "Marty Supreme".

Sobre o que é 'Time Out'?

No longa, anunciado nesta quarta-feira, 25, Sandler interpreta Vincent, um homem recém-demitido que não consegue revelar a verdade para a família.

Para esconder a situação, ele passa a mentir compulsivamente — até criar um esquema de investimentos falso e pedir dinheiro a amigos. "Sua teia de enganos ameaça consumir sua vida e sua família", descreve a Netflix.

O diretor Scott Cooper, que assina também o roteiro e a produção, conta que o filme original o acompanha há décadas.

"Eu me deparei com o filme de Laurent Cantet em 2001, e ele nunca mais me deixou", disse à Netflix. "Tenho pensado em revisitá-lo há anos, mas agora parecia o momento certo — vivemos em uma época em que questões de identidade, trabalho e autoestima se tornaram impossíveis de ignorar."

Cooper é conhecido por "Crazy Heart", que rendeu o Oscar de Melhor Ator a Jeff Bridges, e por "The Pale Blue Eye", thriller gótico lançado pela própria Netflix.

Qual será o elenco do filme?

O elenco ao redor de Sandler é de peso: o indicado ao Oscar Willem Dafoe, o vencedor do Oscar F. Murray Abraham, além de Gaby Hoffmann, Steve Zahn e Adam Horovitz. A data de estreia ainda não foi divulgada pela Netflix.

A parceria de Sandler com a Netflix é longa e diversificada. Pelo streaming, ele lançou comédias populares como "Murder Mystery" e "Happy Gilmore 2", mas também trabalhos mais autorais, como "The Meyerowitz Stories" e "Jay Kelly", lançado no ano passado, pelo qual recebeu indicação ao Globo de Ouro.