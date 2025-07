Os 10 melhores filmes com Adam Sandler e onde assisti-los no streaming

Adam Sandler é um dos atores mais versáteis — e famosos — de Hollywood. Não pelas atuações mais complexas do mundo, mas pelas mais bem-feitas e nostálgicas: Sandler tem uma carreira que abrange comédias hilárias, dramas intensos e animações para toda a família.

Além dos filmes clássicos que estrela, a exemplo de "Click" (2006) e "Esposa de Mentirinha" (2011), o ator está de volta às telas para "Um Maluco no Golfe 2" — sequência do primeiro filme, lançado em 1996. No embalo da estreia, separamos 10 filmes com Adam Sandler para assistir no streaming e matar a saudade. Confira:

Um Maluco no Golfe 2

Sinopse: Happy Gilmore (Adam Sandler) está de volta, mais velho e tentando reacender sua paixão pelo golfe. Agora, seu novo desafio é arranjar dinheiro para que sua filha estudem balé, e, para isso, ele precisa se readaptar e competir com novos talentos no esporte.

Onde assistir: Disponível na Netflix a partir de 25 de julho de 2025.

Joias Brutas

Sinopse: Ambientado em Nova York, 2012. Howard Ratner (Adam Sandler), dono de uma loja de joias envolvido em dívidas, aposta tudo na venda de uma pedra preciosa para tentar se reerguer enquanto lida com perigosos cobradores e suas próprias escolhas impulsivas.

Onde assistir: Disponível na Netflix.

Como Se Fosse a Primeira Vez

Sinopse: Henry Roth (Adam Sandler), veterinário no Havaí, se apaixona por Lucy (Drew Barrymore), que sofre de perda de memória recente. Ele precisa conquistá-la todos os dias, pois ela esquece tudo ao acordar.

Onde assistir: MAX e Apple TV.

4. Zohan – O Agente Bom de Corte

Sinopse: Zohan, ex-agente antiterrorista israelense, finge sua própria morte para tentar realizar o sonho de ser cabeleireiro em Nova York. Entre situações inusitadas, sexo, moda e confusões culturais, Zohan conquista clientes e inimigos.

Onde assistir: Apple TV e Clarovideo.

5. Mistério no Mediterrâneo

Sinopse: Um policial de Nova York finalmente leva a esposa à Europa, mas, após um convite inesperado para um iate, um assassinato acontece e ambos se tornam suspeitos. Eles então tentam provar sua inocência enquanto investigam.

Onde assistir: Netflix.

6. Zerando a Vida

Sinopse: Dois amigos infelizes com suas vidas forjam a própria morte e tentam começar do zero, mas logo descobrem que suas novas identidades são ainda mais problemáticas.

Onde assistir: Netflix.

7. Um Maluco no Golfe

Sinopse: Happy Gilmore sonha em ser jogador de hóquei, mas descobre talento para o golfe. Ele entra em torneios para salvar a casa da avó, tornando-se um herói improvável no esporte.

Onde assistir: Telecine Play

8. Sandy Wexler

Sinopse: Sandy Wexler (Adam Sandler) é um agente de talentos dedicado e excêntrico em Los Angeles nos anos 1990. Sua vida muda ao se apaixonar por uma cantora talentosa.

Onde assistir: Netflix.

9. Tratamento de Choque

Sinopse: Após uma confusão em um voo, Dave Buznik (Adam Sandler) é sentenciado a terapia de controle de raiva, cujos métodos inusitados do terapeuta (Jack Nicholson) tornam sua vida ainda mais caótica.

Onde assistir: Telecine Play

10. Funny People

Sinopse: Um comediante famoso descobre uma doença grave e, repensando a vida, faz amizade com um aspirante a comediante que o ajuda a buscar redenção e conexões verdadeiras.

Onde assistir: Amazon Prime Video.