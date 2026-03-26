Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Quando estreia o documentário do BTS na Netflix?

Um dos maiores grupos pop da Coreia do Sul, os Bangtan Boys voltaram do hiato de quatro anos com uma agenda cheia

(Jung Yeon-je/AFP)

(Jung Yeon-je/AFP)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 26 de março de 2026 às 19h28.

O BTS, um dos maiores grupos pop da Coreia do Sul, voltou do hiato de quatro anos com uma agenda cheia: um álbum, dobradinha na Netflix e uma turnê mundial à frente.

O grupo voltou aos palcos no último sábado, 21, em uma apresentação gratuita no centro de Seul, a primeira em quase quatro anos. O show na praça Gwanghwamun foi transmitido ao vivo pela Netflix e conquistou uma audiência de 18,4 milhões, de acordo com informações do serviço de streaming divulgadas à Variety.

Os lançamentos do grupo na plataforma, porém, ainda não acabaram. Nesta sexta-feira, 27, o documentário "BTS: O Reencontro" chega ao streaming e mostra os bastidores do novo álbum Arirang.

Sobre o que será o documentário do BTS?

Com cerca de 1h30 de duração, o documentário acompanha principalmente o processo de criação do álbum “Arirang”, marcando o retorno do grupo após quase quatro anos de pausa. Segundo a Billboard Brasil, a produção registra os meses em que os integrantes viveram em Los Angeles para compor e gravar o disco.

O filme começa com uma transmissão ao vivo realizada pelos membros do grupo na praia da cidade e, a partir daí, mostra os bastidores do trabalho criativo, incluindo reuniões, debates sobre o conceito do álbum e momentos de tensão durante a produção.

Entre os temas centrais do documentário estão a pressão do comeback, a dinâmica entre os integrantes após o período afastados por causa do serviço militar obrigatório e a tentativa de equilibrar liberdade artística com as expectativas globais em torno do grupo.

O processo criativo aparece de forma mais crua do que nos conteúdos habituais do BTS. Em uma das cenas, o integrante J‑Hope desabafa sobre o processo de produção musical: “Quero fazer música livremente, mas parece sistemático, como trabalhar em uma fábrica”, segundo a Billboard.

A produção também mostra discussões sobre músicas do álbum, como a faixa “Body to Body”, que utiliza um sample da canção folclórica coreana que dá nome ao disco. Em determinado momento, o líder RM comenta sobre a recepção internacional da música tradicional, lembrando a reação do grupo ao ouvir ritmos estrangeiros. “Lembram quando ouvimos sons da África e do Brasil? Para fãs não coreanos, isso pode ser fascinante”, diz ele.

O documentário ainda traz momentos mais leves do cotidiano do grupo em Los Angeles, como partidas de futebol na praia, treinos na academia e sessões em que os integrantes revisitam imagens antigas da carreira, incluindo apresentações marcantes para os fãs.

Retorno aos palcos

O show em Seul da última semana marcou a volta do grupo aos palcos após o período em que os integrantes cumpriram o serviço militar obrigatório na Coreia do Sul. Durante a apresentação, o BTS performou 12 músicas, incluindo faixas inéditas do álbum "Arirang" e sucessos como “Butter” e “Dynamite”.

A retomada das atividades ocorre em meio à preparação para uma nova turnê global, considerada a maior da carreira do grupo, com 82 shows já esgotados.

O novo álbum também registrou desempenho expressivo, alcançando o topo das plataformas de streaming e somando cerca de 4 milhões de cópias vendidas no primeiro dia.

Como será a turnê do BTS?

A turnê inclui 34 cidades e 82 shows.

Os concertos contam com palco em formato 360 graus, com design “in-the-round”, pensado para criar uma experiência imersiva, com o público posicionado ao redor da apresentação.

A série de shows acompanha o lançamento do quinto álbum de estúdio do grupo, Arirang, previsto para 20 de março.

A turnê começa no dia 9 de abril em Goyang, na Coreia do Sul. A partir daí, o grupo passará em Tóquio, no Japão, antes de iniciar um bloco de shows na América do Norte. Antes de irem para Madrid, na Espanha, e outros destinos europeus, o BTS irá realizar apresentações em Busan, na Coreia do Sul.

Confira abaixo todas as datas:

CidadePaísData
GoyangCoreia do Sul9 de abril de 2026
GoyangCoreia do Sul11 de abril de 2026
GoyangCoreia do Sul12 de abril de 2026
TóquioJapão17 de abril de 2026
TóquioJapão18 de abril de 2026
TampaEstados Unidos25 de abril de 2026
TampaEstados Unidos26 de abril de 2026
El PasoEstados Unidos2 de maio de 2026
El PasoEstados Unidos3 de maio de 2026
Cidade do MéxicoMéxico7 de maio de 2026
Cidade do MéxicoMéxico9 de maio de 2026
Cidade do MéxicoMéxico10 de maio de 2026
StanfordEstados Unidos16 de maio de 2026
StanfordEstados Unidos17 de maio de 2026
Las VegasEstados Unidos23 de maio de 2026
Las VegasEstados Unidos24 de maio de 2026
Las VegasEstados Unidos27 de maio de 2026
BusanCoreia do Sul12 de junho de 2026
BusanCoreia do Sul13 de junho de 2026
MadriEspanha26 de junho de 2026
MadriEspanha27 de junho de 2026
BruxelasBélgica1º de julho de 2026
BruxelasBélgica2 de julho de 2026
LondresReino Unido6 de julho de 2026
LondresReino Unido7 de julho de 2026
MuniqueAlemanha11 de julho de 2026
MuniqueAlemanha12 de julho de 2026
ParisFrança17 de julho de 2026
ParisFrança18 de julho de 2026
East RutherfordEstados Unidos1º de agosto de 2026
East RutherfordEstados Unidos2 de agosto de 2026
FoxboroughEstados Unidos5 de agosto de 2026
FoxboroughEstados Unidos6 de agosto de 2026
BaltimoreEstados Unidos10 de agosto de 2026
BaltimoreEstados Unidos11 de agosto de 2026
ArlingtonEstados Unidos15 de agosto de 2026
ArlingtonEstados Unidos16 de agosto de 2026
TorontoCanadá22 de agosto de 2026
TorontoCanadá23 de agosto de 2026
ChicagoEstados Unidos27 de agosto de 2026
ChicagoEstados Unidos28 de agosto de 2026
Los AngelesEstados Unidos1º de setembro de 2026
Los AngelesEstados Unidos2 de setembro de 2026
Los AngelesEstados Unidos5 de setembro de 2026
Los AngelesEstados Unidos6 de setembro de 2026
BogotáColômbia2 de outubro de 2026
BogotáColômbia3 de outubro de 2026
LimaPeru9 de outubro de 2026
LimaPeru10 de outubro de 2026
SantiagoChile16 de outubro de 2026
SantiagoChile17 de outubro de 2026
Buenos AiresArgentina23 de outubro de 2026
Buenos AiresArgentina24 de outubro de 2026
São PauloBrasil28 de outubro de 2026
São PauloBrasil30 de outubro de 2026
São PauloBrasil31 de outubro de 2026
KaohsiungTaiwan19 de novembro de 2026
KaohsiungTaiwan21 de novembro de 2026
KaohsiungTaiwan22 de novembro de 2026
BangkokTailândia3 de dezembro de 2026
BangkokTailândia
Acompanhe tudo sobre:Música popNetflix

Mais de Pop

BBB 26: quem ainda não venceu nenhuma 'Prova do Líder'?

Anitta fará sua estreia no SNL; confira todos os detalhes

Abril tem dois feriados: como aproveitar Páscoa e Tiradentes para viajar

BBB 26: quais participantes já ganharam a Prova do Líder?

Mais na Exame

Um conteúdo Esfera Brasil

Natália Resende: “Com planejamento e diálogo, conseguimos fazer o impossível virar possível”

Pop

BBB 26: quem ainda não venceu nenhuma 'Prova do Líder'?

Esporte

Com um a menos, França derrota Brasil por 2 a 1

Economia

Economia da Argentina cresce 1,9% em janeiro dentro das expectativas