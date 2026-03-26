Quando estreia o documentário do BTS na Netflix?

O BTS, um dos maiores grupos pop da Coreia do Sul, voltou do hiato de quatro anos com uma agenda cheia: um álbum, dobradinha na Netflix e uma turnê mundial à frente.

O grupo voltou aos palcos no último sábado, 21, em uma apresentação gratuita no centro de Seul, a primeira em quase quatro anos. O show na praça Gwanghwamun foi transmitido ao vivo pela Netflix e conquistou uma audiência de 18,4 milhões, de acordo com informações do serviço de streaming divulgadas à Variety.

Os lançamentos do grupo na plataforma, porém, ainda não acabaram. Nesta sexta-feira, 27, o documentário "BTS: O Reencontro" chega ao streaming e mostra os bastidores do novo álbum Arirang.

Sobre o que será o documentário do BTS?

Com cerca de 1h30 de duração, o documentário acompanha principalmente o processo de criação do álbum “Arirang”, marcando o retorno do grupo após quase quatro anos de pausa. Segundo a Billboard Brasil, a produção registra os meses em que os integrantes viveram em Los Angeles para compor e gravar o disco.

O filme começa com uma transmissão ao vivo realizada pelos membros do grupo na praia da cidade e, a partir daí, mostra os bastidores do trabalho criativo, incluindo reuniões, debates sobre o conceito do álbum e momentos de tensão durante a produção.

Entre os temas centrais do documentário estão a pressão do comeback, a dinâmica entre os integrantes após o período afastados por causa do serviço militar obrigatório e a tentativa de equilibrar liberdade artística com as expectativas globais em torno do grupo.

O processo criativo aparece de forma mais crua do que nos conteúdos habituais do BTS. Em uma das cenas, o integrante J‑Hope desabafa sobre o processo de produção musical: “Quero fazer música livremente, mas parece sistemático, como trabalhar em uma fábrica”, segundo a Billboard.

A produção também mostra discussões sobre músicas do álbum, como a faixa “Body to Body”, que utiliza um sample da canção folclórica coreana que dá nome ao disco. Em determinado momento, o líder RM comenta sobre a recepção internacional da música tradicional, lembrando a reação do grupo ao ouvir ritmos estrangeiros. “Lembram quando ouvimos sons da África e do Brasil? Para fãs não coreanos, isso pode ser fascinante”, diz ele.

O documentário ainda traz momentos mais leves do cotidiano do grupo em Los Angeles, como partidas de futebol na praia, treinos na academia e sessões em que os integrantes revisitam imagens antigas da carreira, incluindo apresentações marcantes para os fãs.

Retorno aos palcos

O show em Seul da última semana marcou a volta do grupo aos palcos após o período em que os integrantes cumpriram o serviço militar obrigatório na Coreia do Sul. Durante a apresentação, o BTS performou 12 músicas, incluindo faixas inéditas do álbum "Arirang" e sucessos como “Butter” e “Dynamite”.

A retomada das atividades ocorre em meio à preparação para uma nova turnê global, considerada a maior da carreira do grupo, com 82 shows já esgotados.

O novo álbum também registrou desempenho expressivo, alcançando o topo das plataformas de streaming e somando cerca de 4 milhões de cópias vendidas no primeiro dia.

Como será a turnê do BTS?

A turnê inclui 34 cidades e 82 shows.

Os concertos contam com palco em formato 360 graus, com design “in-the-round”, pensado para criar uma experiência imersiva, com o público posicionado ao redor da apresentação.

A série de shows acompanha o lançamento do quinto álbum de estúdio do grupo, Arirang, previsto para 20 de março.

A turnê começa no dia 9 de abril em Goyang, na Coreia do Sul. A partir daí, o grupo passará em Tóquio, no Japão, antes de iniciar um bloco de shows na América do Norte. Antes de irem para Madrid, na Espanha, e outros destinos europeus, o BTS irá realizar apresentações em Busan, na Coreia do Sul.

Confira abaixo todas as datas: