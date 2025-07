'Anora' chega ao streaming em julho; veja data e onde assistir

O maior vencedor do Oscar de 2025, "Anora", já tem data marcada para estrear no streaming.

A comédia, escrita e dirigida por Sean Baker, chegará ao catálogo do Prime Video em julho, sem custos adicionais para os assinantes. O filme recebeu seis indicações ao Oscar de 2025 e levou cinco estatuetas para casa — Melhor Filme, Melhor Direção (Sean Baker), Melhor Atriz (Mikey Madison), Melhor Roteiro Original (Sean Baker) e Melhor Edição (Sean Baker).

Anora acompanha a história de Ani (Anora Mikheeva), uma jovem dançarina erótica de 23 anos que vive no Brooklyn, Nova York, que enfrenta dificuldades financeiras e trabalha em uma boate. A vida dela muda quando conhece Ivan Zakharov, o filho mais novo de um oligarca russo, que está nos Estados Unidos para estudar, mas prefere festas e ostentação.

Assista ao trailer de 'Anora' (2024)

Comédia que dominou o Oscar

"Anora" nos transporta para a vida de uma jovem stripper, interpretada por Mikey Madison, cuja vida toma um rumo inesperado. Em um momento de impulsividade, ela se casa com o filho de um poderoso oligarca russo, o que desencadeia uma série de eventos que misturam drama e humor.

A trama se intensifica quando a família do noivo decide investigar minuciosamente o passado de Anora e coloca em risco seu sonho de um futuro feliz e tranquilo. O filme combina tensão, emoção, humor e uma crítica social afiada, características marcantes do estilo de Sean Baker. Foi produzido com um orçamento de apenas US$ 6 milhões, baixo em comparação aos demais longas que concorrem à premiação do Oscar.

Para dar vida a essa personagem complexa, Mikey Madison mergulhou de cabeça na preparação. A atriz dedicou tempo para aprender a falar russo e também se dedicou ao treinamento de pole dance. As poucas cenas de luta que Anora tem no filme foram filmadas por ela, sem uso de dublês. Aos 25 anos, Madison é uma das artistas mais novas a vencer o prêmio de Melhor Atriz.

Quando 'Anora' chega ao streaming?

A nova versão de Nosferatu chega ao Prime Video a partir de 23 de julho. O longa estará disponível para todos os assinantes da plataforma, sem custos adicionais.