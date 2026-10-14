'A Era do Gelo' domina o Top 10 da Netflix no Brasil com cinco filmes; veja o ranking

Você sabe o que todo mundo está assistindo? O ranking semanal da Netflix Brasil reúne os filmes e séries que mais atraíram espectadores brasileiros na última semana.

A ação "Sobrevivência" liderou a lista de filmes, seguida pelos cinco filmes da franquia "A Era do Gelo". Entre as séries, a produção "Profundezas" lidera o ranking, seguida pela primeira temporada de "Percy Jackson e os Olimpianos" e "A Leste de Éden".

Quais filmes estão no top 10 da Netflix?

"Sobrevivência" "A Era do Gelo: O Big Bang" "A Era do Gelo" "A Era do Gelo 3" "A Era do Gelo 2" "Chuva Ácida" "O Protetor: Capítulo Final" "A Era do Gelo 4" "Cartas de Redenção" "Pecadores"

"Sobrevivência", novo filme de Ben Affleck com produção da Netflix, estreou na última sexta-feira, 9, e já ocupou o primeiro lugar dos filmes mais vistos da plataforma no Brasil.

O suspense conta a história de um candidato à prefeitura de Los Angeles e sua esposa, interpretada por Kerry Washington, que enfrentam uma corrida contra o tempo após o sequestro do filho. Com o dinheiro comprometido pela campanha eleitoral, o casal precisa encontrar uma maneira de pagar o resgate, enquanto segredos vêm à tona e decisões arriscadas ameaçam a família e a carreira política do protagonista.

Por que todos os filmes da franquia 'A Era do Gelo' estão no top 10?

A presença dos cinco filmes de "A Era do Gelo" entre os dez mais assistidos da Netflix Brasil na última semana está ligada à chegada simultânea da franquia ao catálogo neste mês, graças a um acordo temporário de licenciamento com a Disney, válido por três meses. Com todos os longas disponíveis na mesma plataforma, os espectadores podem acompanhar a saga em sequência, o que facilita as maratonas.

O sucesso da franquia também acontece às vésperas da estreia do novo filme "A Era do Gelo: Mundo de Lava", prevista para fevereiro de 2027 no Brasil.

Quais séries estão no top 10 da Netflix?

"Profundezas" "Percy Jackson e Os Olimpianos" "A Leste do Éden" "Um Choque de Amor" "Habeas Corpus" "Insubstituível" "Meu Nome é Farah: temporada 2" "Meu Nome é Farah: temporada 1" "Percy Jackson e os Olimpianos: temporada 2" "Conheço Você"

Entre as séries, "Profundezas" conquistou o público poucos dias após a estreia, na última quinta-feira, 8 de outubro. A minissérie canadense mistura suspense, terror e drama familiar em uma história ambientada em uma pequena comunidade costeira do Canadá e ocupa o primeiro lugar do ranking semanal.

As duas temporadas da série turca "Meu Nome é Farah" também aparecem entre as séries mais assistidas, em sétimo e oitavo lugar. A produção mantém presença no ranking há cerca de um mês, mostrando a força da trama entre os assinantes.

Percy Jackson também aparece no ranking

"Percy Jackson e os Olimpianos" também aparece no Top 10 da Netflix Brasil com suas duas temporadas, sendo a primeira em segundo lugar e a segunda em nono.

Protagonizada por Walker Scobell, a série acompanha Percy, um adolescente que descobre ser um semideus, filho de Poseidon. Ao lado de Annabeth Chase e Grover Underwood, ele enfrenta criaturas mitológicas e desafios ligados ao universo dos deuses gregos, em uma aventura baseada nos livros de Rick Riordan.

Assim como aconteceu com os filmes de "A Era do Gelo", a chegada dos episódios ao catálogo é resultado de um acordo de licenciamento não exclusivo firmado entre a Disney e a Netflix.