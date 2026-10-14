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'A Era do Gelo' domina o Top 10 da Netflix no Brasil com cinco filmes; veja o ranking

Franquia de animação domina o ranking de filmes, enquanto "Profundezas" lidera entre as séries mais assistidas da plataforma

Top 10 Netflix: "Sobrevivência" e "Profundezas" lideram as listas de filmes e séries, respectivamente (Divulgação / Blue Sky Studios)

Top 10 Netflix: "Sobrevivência" e "Profundezas" lideram as listas de filmes e séries, respectivamente (Divulgação / Blue Sky Studios)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 08h03.

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Você sabe o que todo mundo está assistindo? O ranking semanal da Netflix Brasil reúne os filmes e séries que mais atraíram espectadores brasileiros na última semana.

A ação "Sobrevivência" liderou a lista de filmes, seguida pelos cinco filmes da franquia "A Era do Gelo". Entre as séries, a produção "Profundezas" lidera o ranking, seguida pela primeira temporada de "Percy Jackson e os Olimpianos" e "A Leste de Éden".

Quais filmes estão no top 10 da Netflix?

  1. "Sobrevivência"
  2. "A Era do Gelo: O Big Bang"
  3. "A Era do Gelo"
  4. "A Era do Gelo 3"
  5. "A Era do Gelo 2"
  6. "Chuva Ácida"
  7. "O Protetor: Capítulo Final"
  8. "A Era do Gelo 4"
  9. "Cartas de Redenção"
  10. "Pecadores"

"Sobrevivência", novo filme de Ben Affleck com produção da Netflix, estreou na última sexta-feira, 9, e já ocupou o primeiro lugar dos filmes mais vistos da plataforma no Brasil.

O suspense conta a história de um candidato à prefeitura de Los Angeles e sua esposa, interpretada por Kerry Washington, que enfrentam uma corrida contra o tempo após o sequestro do filho. Com o dinheiro comprometido pela campanha eleitoral, o casal precisa encontrar uma maneira de pagar o resgate, enquanto segredos vêm à tona e decisões arriscadas ameaçam a família e a carreira política do protagonista.

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Por que todos os filmes da franquia 'A Era do Gelo' estão no top 10?

A presença dos cinco filmes de "A Era do Gelo" entre os dez mais assistidos da Netflix Brasil na última semana está ligada à chegada simultânea da franquia ao catálogo neste mês, graças a um acordo temporário de licenciamento com a Disney, válido por três meses. Com todos os longas disponíveis na mesma plataforma, os espectadores podem acompanhar a saga em sequência, o que facilita as maratonas.

O sucesso da franquia também acontece às vésperas da estreia do novo filme "A Era do Gelo: Mundo de Lava", prevista para fevereiro de 2027 no Brasil.

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Quais séries estão no top 10 da Netflix?

  1. "Profundezas"
  2. "Percy Jackson e Os Olimpianos"
  3. "A Leste do Éden"
  4. "Um Choque de Amor"
  5. "Habeas Corpus"
  6. "Insubstituível"
  7. "Meu Nome é Farah: temporada 2"
  8. "Meu Nome é Farah: temporada 1"
  9. "Percy Jackson e os Olimpianos: temporada 2"
  10. "Conheço Você"

Entre as séries, "Profundezas" conquistou o público poucos dias após a estreia, na última quinta-feira, 8 de outubro. A minissérie canadense mistura suspense, terror e drama familiar em uma história ambientada em uma pequena comunidade costeira do Canadá e ocupa o primeiro lugar do ranking semanal.

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As duas temporadas da série turca "Meu Nome é Farah" também aparecem entre as séries mais assistidas, em sétimo e oitavo lugar. A produção mantém presença no ranking há cerca de um mês, mostrando a força da trama entre os assinantes.

Percy Jackson também aparece no ranking

"Percy Jackson e os Olimpianos" também aparece no Top 10 da Netflix Brasil com suas duas temporadas, sendo a primeira em segundo lugar e a segunda em nono.

Protagonizada por Walker Scobell, a série acompanha Percy, um adolescente que descobre ser um semideus, filho de Poseidon. Ao lado de Annabeth Chase e Grover Underwood, ele enfrenta criaturas mitológicas e desafios ligados ao universo dos deuses gregos, em uma aventura baseada nos livros de Rick Riordan.

Assim como aconteceu com os filmes de "A Era do Gelo", a chegada dos episódios ao catálogo é resultado de um acordo de licenciamento não exclusivo firmado entre a Disney e a Netflix.

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