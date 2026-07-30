Ben Affleck celebra vitória de US$ 1 milhão em 'Quem Quer Ser Um Milionário'

Na quarta-feira, o ator Ben Affleck conquistou o prêmio máximo de US$ 1 milhão na edição especial de celebridades de "Quem Quer Ser Um Milionário", transformando uma disputa de conhecimentos em uma grande vitória para a caridade.

Ao lado de Jamie Ding, campeão do programa "Jeopardy!", Affleck enfrentou as perguntas mais difíceis da competição apresentada por Jimmy Kimmel. O valor arrecadado será destinado à Eastern Congo Initiative, organização fundada pelo ator para apoiar projetos comunitários na República Democrática do Congo.

Pergunta final decidiu o jogo

A dupla chegou à última pergunta após superar um desafio de US$ 500 mil sobre uma previsão equivocada publicada pelo The New York Times antes do primeiro voo dos irmãos Wright. Com o auxílio da carta 50:50, Affleck e Ding acertaram a resposta e avançaram para a decisão.

O desafio de US$ 1 milhão perguntava qual nome jamais havia sido usado para um peru perdoado por presidentes dos Estados Unidos (uma tradição do Dia de Ação de Graças formalizada pelo presidente George H.W. Bush em 1989). Sem certeza da resposta, os dois recorreram ao recurso "Pergunte ao Apresentador".

Jimmy Kimmel deu a pista decisiva

Diante das opções "manteiga de amendoim e geleia", "batata frita", "macarrão com queijo" e "espaguete com almôndegas", a dupla recorreu à ajuda do apresentador Jimmy Kimmel, que sugeriu que "espaguete com almôndega" era a alternativa mais provável.

A dupla ainda utilizou o telefone para um amigo, mas também não recebeu uma confirmação definitiva. Depois de analisar as opções, Affleck decidiu confiar na intuição do apresentador.

A escolha estava correta. Assim que a resposta foi confirmada, o estúdio celebrou a conquista com chuva de confetes, enquanto Affleck comemorava abraçado a Jamie Ding.

Assista ao momento:

Vitória entra para a história do programa

O resultado coloca Ben Affleck em um grupo restrito de participantes que alcançaram o prêmio máximo da versão com celebridades de "Quem Quer Ser Um Milionário". Entre os vencedores anteriores estão Matt Damon, Ken Jennings, David Chang, Ike Barinholtz e a dupla formada por Oscar Nuñez e Kate Flannery, de "The Office".