Com 16 indicações ao Oscar, 'Pecadores' chega à Netflix neste fim de semana

'Pecadores': filme de Ryan Coogler fez história na premiação e se tornou o longa com mais indicações em uma única edição do Oscar (Divulgação)
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Publicado em 2 de outubro de 2026 às 15h31.
O filme "Pecadores" chega à Netflix neste domingo, 4, depois de uma passagem histórica pelo Oscar. Dirigido por Ryan Coogler e estrelado por Michael B. Jordan, o longa recebeu 16 indicações na 98ª edição da premiação, o maior número já conquistado por um filme em uma única edição.
A produção também deixou a cerimônia com quatro estatuetas: Melhor Ator para Michael B. Jordan, Melhor Roteiro Original para Ryan Coogler, Melhor Fotografia para Autumn Durald Arkapaw e Melhor Trilha Sonora Original para Ludwig Göransson.
A trama acompanha os irmãos gêmeos Fumaça e Fuligem, interpretados por Michael B. Jordan. Depois de anos envolvidos com o crime em Chicago, os dois retornam ao Mississippi em 1932 para começar uma nova vida.
Os irmãos usam o dinheiro acumulado durante o período em Chicago para abrir um clube de blues. A inauguração, porém, toma um rumo sobrenatural quando visitantes misteriosos aparecem no local.
O filme mistura terror, crime, drama histórico e elementos ligados à música e à cultura negra norte-americana. O blues ocupa uma posição central na narrativa e se conecta diretamente aos acontecimentos sobrenaturais da história.
"Pecadores" é dirigido e roteirizado por Ryan Coogler, cineasta responsável por filmes como "Pantera Negra", "Creed: Nascido para Lutar" e "Fruitvale Station: A Última Parada".
Além de Jordan, o elenco também reúne Hailee Steinfeld, Miles Caton, Jack O'Connell, Wunmi Mosaku e Delroy Lindo.
A produção conta ainda com Zinzi Coogler e Sev Ohanian como produtores, enquanto Ludwig Göransson assina a trilha sonora.
A chegada de "Pecadores" faz parte da programação de terror preparada pela Netflix para outubro. O catálogo do mês reúne filmes recentes, clássicos do gênero e franquias conhecidas para o período de Halloween.
São eles: "Nosferatu", "Pânico", "Um Lugar Silencioso", "Lobisomem", "Ouija – O Jogo dos Espíritos" e "Halloween". A plataforma também adiciona títulos das franquias "Uma Noite de Crime" e "Pânico".