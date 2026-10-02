Com 16 indicações ao Oscar, 'Pecadores' chega à Netflix neste fim de semana

O filme "Pecadores" chega à Netflix neste domingo, 4, depois de uma passagem histórica pelo Oscar. Dirigido por Ryan Coogler e estrelado por Michael B. Jordan, o longa recebeu 16 indicações na 98ª edição da premiação, o maior número já conquistado por um filme em uma única edição.

A produção também deixou a cerimônia com quatro estatuetas: Melhor Ator para Michael B. Jordan, Melhor Roteiro Original para Ryan Coogler, Melhor Fotografia para Autumn Durald Arkapaw e Melhor Trilha Sonora Original para Ludwig Göransson.

Qual é a história de 'Pecadores'?

A trama acompanha os irmãos gêmeos Fumaça e Fuligem, interpretados por Michael B. Jordan. Depois de anos envolvidos com o crime em Chicago, os dois retornam ao Mississippi em 1932 para começar uma nova vida.

Os irmãos usam o dinheiro acumulado durante o período em Chicago para abrir um clube de blues. A inauguração, porém, toma um rumo sobrenatural quando visitantes misteriosos aparecem no local.

O filme mistura terror, crime, drama histórico e elementos ligados à música e à cultura negra norte-americana. O blues ocupa uma posição central na narrativa e se conecta diretamente aos acontecimentos sobrenaturais da história.

Elenco e produção

"Pecadores" é dirigido e roteirizado por Ryan Coogler, cineasta responsável por filmes como "Pantera Negra", "Creed: Nascido para Lutar" e "Fruitvale Station: A Última Parada".

Além de Jordan, o elenco também reúne Hailee Steinfeld, Miles Caton, Jack O'Connell, Wunmi Mosaku e Delroy Lindo.

A produção conta ainda com Zinzi Coogler e Sev Ohanian como produtores, enquanto Ludwig Göransson assina a trilha sonora.

Filme faz parte da programação de Halloween da Netflix

A chegada de "Pecadores" faz parte da programação de terror preparada pela Netflix para outubro. O catálogo do mês reúne filmes recentes, clássicos do gênero e franquias conhecidas para o período de Halloween.

São eles: "Nosferatu", "Pânico", "Um Lugar Silencioso", "Lobisomem", "Ouija – O Jogo dos Espíritos" e "Halloween". A plataforma também adiciona títulos das franquias "Uma Noite de Crime" e "Pânico".

Confira o trailer de 'Pecadores'