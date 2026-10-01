'A Leste de Éden': quais as principais diferenças entre a minissérie e o livro?

RESUMO ＋ A minissérie “A Leste do Éden” chegou à plataforma de streaming Netflix nesta quinta-feira, 1º, como adaptação do romance publicado por John Steinbeck em 1952. Entre as principais mudanças estão uma nova perspectiva sobre Cathy e a redução do papel da família Hamilton, necessária para adequar a obra de mais de 600 páginas ao tempo de tela.

A minissérie "A Leste do Éden" chegou à Netflix nesta quinta-feira, 1º. A produção é uma adaptação do romance lançado por John Steinbeck em 1952.

Criadora e roteirista da adaptação, Zoe Kazan se guiou pela ideia do autor de entrelaçar duas histórias: a sua e a de seu país. Para levar a obra às telas, porém, a equipe precisou fazer cortes e ajustes.

O que muda do livro para a minissérie?

Na adaptação, os irmãos Charles e Adam Trask, interpretados por Mike Faist e Christopher Abbott, têm suas vidas abaladas após a chegada de Cathy, vivida por Florence Pugh. Ferida, a jovem é acolhida na fazenda da família.

Uma nova perspectiva sobre Cathy

Ao contrário de outras versões, a série desenvolvida por Zoe Kazan e Jeb Stuart cria uma nova perspectiva sobre essa mulher enigmática. Em vez de tratá-la apenas como uma força destruidora, o projeto procura entender as motivações de uma figura implacável que luta pela própria sobrevivência diante de circunstâncias adversas.

Redução do papel dos Hamilton

Em conversa com a People, Stuart explicou que a adaptação do romance de mais de 600 páginas exigiu cortes e modificações. Entre eles, está a redução da participação da família Hamilton, cuja trama representa o lado materno da história de Steinbeck.

Embora alguns elementos dessa trajetória tenham sido mantidos na minissérie, o produtor reconheceu o risco da escolha, mas defendeu o resultado: “O enredo se sustenta melhor”.

Confira o trailer de 'A Leste de Éden'