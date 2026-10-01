'A Leste de Éden': quais as principais diferenças entre a minissérie e o livro?

'A Leste de Éden': a clássica obra de John Steinbeck ganha vida na Netflix sob uma nova ótica (Divulgação/Netflix Tudum)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 1 de outubro de 2026 às 12h37.
A minissérie “A Leste do Éden” chegou à plataforma de streaming Netflix nesta quinta-feira, 1º, como adaptação do romance publicado por John Steinbeck em 1952. Entre as principais mudanças estão uma nova perspectiva sobre Cathy e a redução do papel da família Hamilton, necessária para adequar a obra de mais de 600 páginas ao tempo de tela.
A minissérie "A Leste do Éden" chegou à Netflix nesta quinta-feira, 1º. A produção é uma adaptação do romance lançado por John Steinbeck em 1952.
Criadora e roteirista da adaptação, Zoe Kazan se guiou pela ideia do autor de entrelaçar duas histórias: a sua e a de seu país. Para levar a obra às telas, porém, a equipe precisou fazer cortes e ajustes.
Na adaptação, os irmãos Charles e Adam Trask, interpretados por Mike Faist e Christopher Abbott, têm suas vidas abaladas após a chegada de Cathy, vivida por Florence Pugh. Ferida, a jovem é acolhida na fazenda da família.
Ao contrário de outras versões, a série desenvolvida por Zoe Kazan e Jeb Stuart cria uma nova perspectiva sobre essa mulher enigmática. Em vez de tratá-la apenas como uma força destruidora, o projeto procura entender as motivações de uma figura implacável que luta pela própria sobrevivência diante de circunstâncias adversas.
Em conversa com a People, Stuart explicou que a adaptação do romance de mais de 600 páginas exigiu cortes e modificações. Entre eles, está a redução da participação da família Hamilton, cuja trama representa o lado materno da história de Steinbeck.
Embora alguns elementos dessa trajetória tenham sido mantidos na minissérie, o produtor reconheceu o risco da escolha, mas defendeu o resultado: “O enredo se sustenta melhor”.
“A Leste do Éden” chegou à Netflix nesta quinta-feira, 1. A minissérie adapta o romance publicado por John Steinbeck em 1952.
A adaptação apresenta uma nova perspectiva sobre Cathy e reduz a participação da família Hamilton. As alterações adequam a obra de mais de 600 páginas ao formato de minissérie.
Cathy, interpretada por Florence Pugh, ganha uma abordagem que procura compreender suas motivações e sua luta pela sobrevivência. A série desenvolvida por Zoe Kazan e Jeb Stuart não apresenta a personagem apenas como uma força destruidora.
Segundo Jeb Stuart, em entrevista à People, cortes e modificações foram necessários para adaptar um romance de mais de 600 páginas. O produtor afirmou que a série mantém pequenos trechos ligados aos Hamilton, mas não teve tempo de desenvolver toda a família.
Mike Faist interpreta Charles Trask, Christopher Abbott vive Adam Trask e Florence Pugh assume o papel de Cathy. Na trama, a chegada de Cathy à fazenda da família abala a rotina dos irmãos.