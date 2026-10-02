'Percy Jackson e os Olímpianos' vai entrar na Netflix? Entenda a mudança

RESUMO ＋ As duas primeiras temporadas da série “Percy Jackson e os Olimpianos”, da empresa de entretenimento Disney, entram no catálogo da plataforma de streaming Netflix em 4 de outubro, por três meses. O licenciamento promove a terceira temporada, que estreia em 20 de novembro, e também inclui os cinco filmes de “A Era do Gelo” e outras animações.

A 3ª temporada de "Percy Jackson e Os Olímpianos" estreia no próximo mês. No meio de muitas preocupações dos fãs em relação ao futuro da série, a Disney demonstrou que está investindo na promoção da próxima etapa com uma nova parceira surpreendente: a Netflix.

Um novo acordo foi firmado entre a Disney Entertainment e a Netflix em relação ao licenciamento de conteúdo, permitindo que alguns títulos do Disney+ entrem no catálogo da rival por períodos variados.

Percy Jackson vai estar na Netflix?

Como parte da divulgação para a nova temporada de "Percy Jackson", que estreia dia 20 de novembro, a Disney irá permitir que a 1ª e a 2ª temporada da série entrem no catálogo da Netflix pelos próximos três meses.

Os episódios estarão disponíveis na plataforma de streaming a partir deste domingo, 4 de outubro.

Quais outros títulos fazem parte do acordo?

Assim como "Percy Jackson", todos os cinco filmes da franquia "A Era do Gelo" (Ice Age), da 20th Century Studios, estarão disponíveis na Netflix em todo o mundo a partir de 4 de outubro. Os filmes são: "A Era do Gelo" (2002), "A Era do Gelo 2" (2006), "A Era do Gelo 3" (2009), "A Era do Gelo 4" (2012) e "A Era do Gelo: O Big Bang" (2016).

O acordo está dentro da janela promocional de três meses que antecede o lançamento do sexto filme da franquia, "Ice Age: Boiling Point", previsto para chegar aos cinemas em 5 de fevereiro de 2027.

O acordo também inclui alguns filmes da marca Disney produzidos pelo Walt Disney Animation Studios e pela Pixar. A partir do início de 2027, o vencedor do Oscar "Soul", "Elio", "Raya e o Último Dragão" e outros filmes estarão disponíveis para streaming na Netflix globalmente.

O que esperar da 3ª temporada?

Na nova temporada, Annabeth Chase (Leah Sava Jeffries) é capturada pelas forças de Kronos. Percy precisa partir em uma jornada perigosa para resgatá-la, acompanhado por Grover Underwood (Aryan Simhadri) e outros amigos.

Ao longo da aventura, o grupo terá de libertar uma deusa aprisionada, enfrentar a maldição do titã e impedir acontecimentos que podem provocar a queda do Olimpo. A missão também envolve uma profecia com consequências graves para os personagens.

Em julho, durante a San Diego Comic-Con, os primeiros minutos da temporada foram exibidos ao público. A abertura mostra Thalia Grace enfrentando um monstro.

Durante o painel da série, Walker Scobell, que interpreta Percy, afirmou acreditar que a terceira temporada será a adaptação mais fiel aos livros realizada até agora.