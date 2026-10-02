'Percy Jackson e os Olímpianos' vai entrar na Netflix? Entenda a mudança

'Percy Jackson': série entra na Netflix como parte de ação promocional (Reprodução/Disney+)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 2 de outubro de 2026 às 15h27.
As duas primeiras temporadas da série “Percy Jackson e os Olimpianos”, da empresa de entretenimento Disney, entram no catálogo da plataforma de streaming Netflix em 4 de outubro, por três meses. O licenciamento promove a terceira temporada, que estreia em 20 de novembro, e também inclui os cinco filmes de “A Era do Gelo” e outras animações.
A 3ª temporada de "Percy Jackson e Os Olímpianos" estreia no próximo mês. No meio de muitas preocupações dos fãs em relação ao futuro da série, a Disney demonstrou que está investindo na promoção da próxima etapa com uma nova parceira surpreendente: a Netflix.
Um novo acordo foi firmado entre a Disney Entertainment e a Netflix em relação ao licenciamento de conteúdo, permitindo que alguns títulos do Disney+ entrem no catálogo da rival por períodos variados.
Como parte da divulgação para a nova temporada de "Percy Jackson", que estreia dia 20 de novembro, a Disney irá permitir que a 1ª e a 2ª temporada da série entrem no catálogo da Netflix pelos próximos três meses.
Os episódios estarão disponíveis na plataforma de streaming a partir deste domingo, 4 de outubro.
Assim como "Percy Jackson", todos os cinco filmes da franquia "A Era do Gelo" (Ice Age), da 20th Century Studios, estarão disponíveis na Netflix em todo o mundo a partir de 4 de outubro. Os filmes são: "A Era do Gelo" (2002), "A Era do Gelo 2" (2006), "A Era do Gelo 3" (2009), "A Era do Gelo 4" (2012) e "A Era do Gelo: O Big Bang" (2016).
O acordo está dentro da janela promocional de três meses que antecede o lançamento do sexto filme da franquia, "Ice Age: Boiling Point", previsto para chegar aos cinemas em 5 de fevereiro de 2027.
O acordo também inclui alguns filmes da marca Disney produzidos pelo Walt Disney Animation Studios e pela Pixar. A partir do início de 2027, o vencedor do Oscar "Soul", "Elio", "Raya e o Último Dragão" e outros filmes estarão disponíveis para streaming na Netflix globalmente.
Na nova temporada, Annabeth Chase (Leah Sava Jeffries) é capturada pelas forças de Kronos. Percy precisa partir em uma jornada perigosa para resgatá-la, acompanhado por Grover Underwood (Aryan Simhadri) e outros amigos.
Ao longo da aventura, o grupo terá de libertar uma deusa aprisionada, enfrentar a maldição do titã e impedir acontecimentos que podem provocar a queda do Olimpo. A missão também envolve uma profecia com consequências graves para os personagens.
Em julho, durante a San Diego Comic-Con, os primeiros minutos da temporada foram exibidos ao público. A abertura mostra Thalia Grace enfrentando um monstro.
Durante o painel da série, Walker Scobell, que interpreta Percy, afirmou acreditar que a terceira temporada será a adaptação mais fiel aos livros realizada até agora.
As duas primeiras temporadas de “Percy Jackson e os Olimpianos” entram no catálogo da Netflix em 4 de outubro. Os episódios permanecerão disponíveis na plataforma por três meses.
A terceira temporada de “Percy Jackson e os Olimpianos” estreia em 20 de novembro. A chegada das temporadas anteriores à Netflix faz parte da divulgação dos novos episódios.
A Disney Entertainment e a Netflix firmaram um acordo de licenciamento que permite a entrada temporária de alguns títulos do Disney+ no catálogo da concorrente. Os períodos de disponibilidade variam conforme o conteúdo.
Os cinco filmes da franquia estarão disponíveis mundialmente na Netflix a partir de 4 de outubro: “A Era do Gelo”, “A Era do Gelo 2”, “A Era do Gelo 3”, “A Era do Gelo 4” e “A Era do Gelo: O Big Bang”. A janela promocional antecede a estreia de “Ice Age: Boiling Point”, prevista para 5 de fevereiro de 2027.
“Soul”, “Elio” e “Raya e o Último Dragão” estão entre os filmes que serão disponibilizados mundialmente na Netflix a partir do início de 2027. O acordo inclui produções do Walt Disney Animation Studios e da Pixar.
Percy partirá com Grover Underwood e outros amigos para resgatar Annabeth Chase, capturada pelas forças de Kronos. O grupo também precisará libertar uma deusa, enfrentar a maldição do titã e impedir acontecimentos que podem causar a queda do Olimpo.