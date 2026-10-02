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'Percy Jackson e os Olímpianos' vai entrar na Netflix? Entenda a mudança

Com a estreia da terceira temporada marcada para o próximo mês, a série terá suas primeiras temporadas disponibilizadas temporariamente no catálogo do serviço de streaming

'Percy Jackson': série entra na Netflix como parte de ação promocional (Reprodução/Disney+)

'Percy Jackson': série entra na Netflix como parte de ação promocional (Reprodução/Disney+)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 15h27.

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RESUMO ＋

As duas primeiras temporadas da série “Percy Jackson e os Olimpianos”, da empresa de entretenimento Disney, entram no catálogo da plataforma de streaming Netflix em 4 de outubro, por três meses. O licenciamento promove a terceira temporada, que estreia em 20 de novembro, e também inclui os cinco filmes de “A Era do Gelo” e outras animações.

A 3ª temporada de "Percy Jackson e Os Olímpianos" estreia no próximo mês. No meio de muitas preocupações dos fãs em relação ao futuro da série, a Disney demonstrou que está investindo na promoção da próxima etapa com uma nova parceira surpreendente: a Netflix.

Um novo acordo foi firmado entre a Disney Entertainment e a Netflix em relação ao licenciamento de conteúdo, permitindo que alguns títulos do Disney+ entrem no catálogo da rival por períodos variados.

Percy Jackson vai estar na Netflix?

Como parte da divulgação para a nova temporada de "Percy Jackson", que estreia dia 20 de novembro, a Disney irá permitir que a 1ª e a 2ª temporada da série entrem no catálogo da Netflix pelos próximos três meses.

Os episódios estarão disponíveis na plataforma de streaming a partir deste domingo, 4 de outubro.

Quais outros títulos fazem parte do acordo?

Assim como "Percy Jackson", todos os cinco filmes da franquia "A Era do Gelo" (Ice Age), da 20th Century Studios, estarão disponíveis na Netflix em todo o mundo a partir de 4 de outubro. Os filmes são: "A Era do Gelo" (2002), "A Era do Gelo 2" (2006), "A Era do Gelo 3" (2009), "A Era do Gelo 4" (2012) e "A Era do Gelo: O Big Bang" (2016).

O acordo está dentro da janela promocional de três meses que antecede o lançamento do sexto filme da franquia, "Ice Age: Boiling Point", previsto para chegar aos cinemas em 5 de fevereiro de 2027.

O acordo também inclui alguns filmes da marca Disney produzidos pelo Walt Disney Animation Studios e pela Pixar. A partir do início de 2027, o vencedor do Oscar "Soul", "Elio", "Raya e o Último Dragão" e outros filmes estarão disponíveis para streaming na Netflix globalmente.

O que esperar da 3ª temporada?

Na nova temporada, Annabeth Chase (Leah Sava Jeffries) é capturada pelas forças de Kronos. Percy precisa partir em uma jornada perigosa para resgatá-la, acompanhado por Grover Underwood (Aryan Simhadri) e outros amigos.

Ao longo da aventura, o grupo terá de libertar uma deusa aprisionada, enfrentar a maldição do titã e impedir acontecimentos que podem provocar a queda do Olimpo. A missão também envolve uma profecia com consequências graves para os personagens.

Em julho, durante a San Diego Comic-Con, os primeiros minutos da temporada foram exibidos ao público. A abertura mostra Thalia Grace enfrentando um monstro.

Durante o painel da série, Walker Scobell, que interpreta Percy, afirmou acreditar que a terceira temporada será a adaptação mais fiel aos livros realizada até agora.

'Perguntas frequentes'

Quando Percy Jackson entra no catálogo da Netflix? ＋

As duas primeiras temporadas de “Percy Jackson e os Olimpianos” entram no catálogo da Netflix em 4 de outubro. Os episódios permanecerão disponíveis na plataforma por três meses.

Quando estreia a 3ª temporada de Percy Jackson? ＋

A terceira temporada de “Percy Jackson e os Olimpianos” estreia em 20 de novembro. A chegada das temporadas anteriores à Netflix faz parte da divulgação dos novos episódios.

Por que séries do Disney+ serão exibidas pela Netflix? ＋

A Disney Entertainment e a Netflix firmaram um acordo de licenciamento que permite a entrada temporária de alguns títulos do Disney+ no catálogo da concorrente. Os períodos de disponibilidade variam conforme o conteúdo.

Quais filmes de A Era do Gelo entrarão na Netflix? ＋

Os cinco filmes da franquia estarão disponíveis mundialmente na Netflix a partir de 4 de outubro: “A Era do Gelo”, “A Era do Gelo 2”, “A Era do Gelo 3”, “A Era do Gelo 4” e “A Era do Gelo: O Big Bang”. A janela promocional antecede a estreia de “Ice Age: Boiling Point”, prevista para 5 de fevereiro de 2027.

Quais outros filmes da Disney chegarão à Netflix? ＋

“Soul”, “Elio” e “Raya e o Último Dragão” estão entre os filmes que serão disponibilizados mundialmente na Netflix a partir do início de 2027. O acordo inclui produções do Walt Disney Animation Studios e da Pixar.

Qual será a história da 3ª temporada de Percy Jackson? ＋

Percy partirá com Grover Underwood e outros amigos para resgatar Annabeth Chase, capturada pelas forças de Kronos. O grupo também precisará libertar uma deusa, enfrentar a maldição do titã e impedir acontecimentos que podem causar a queda do Olimpo.

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