Dia das Crianças: 10 filmes para assistir em família no streaming

O Dia das Crianças, celebrado em 12 de outubro, é uma oportunidade para presentear os pequenos e criar momentos incríveis que ficarão para sempre na memória. E uma sessão de cinema em casa é uma ótima opção para reunir a família e transformar a data em uma experiência especial.

Para entrar no clima, vale preparar uma boa porção de pipoca, separar as guloseimas favoritas das crianças e organizar o espaço com almofadas, cobertores e luzes mais suaves. Com tudo pronto, basta escolher o filme ideal para garantir a diversão de todos.

A seleção a seguir reúne dez opções para assistir em família, com animações, comédias, aventuras e histórias emocionantes disponíveis em serviços de streaming. Assim, adultos e crianças podem aproveitar o feriado juntos e criar lembranças que vão muito além dos presentes.

Confira:

1. 'Guerreiras do K-Pop' (2025)

Onde assistir: Netflix.

A animação acompanha Rumi, Zoey e Mira, integrantes de um grupo musical que precisam conciliar a carreira artística com uma missão secreta: combater demônios. A aventura mistura música pop, coreografias e elementos de fantasia.

O filme aborda amizade, identidade e confiança, enquanto as protagonistas enfrentam ameaças que colocam o mundo em risco.

2. 'Robô Selvagem' (2024)

Onde assistir: Netflix.

Depois de um naufrágio, a robô Roz fica presa em uma ilha habitada por animais. Ao longo da história, ela aprende a sobreviver naquele ambiente e assume a responsabilidade de cuidar de Brightbill, um filhote de ganso órfão.

A produção combina aventura e humor com reflexões sobre cuidado, pertencimento e convivência.

3. 'Shrek' (2001)

Onde assistir: Netflix.

O ogro Shrek vive tranquilamente em seu pântano até que criaturas de contos de fadas invadem o local. Para recuperar sua paz, ele aceita uma missão do Lorde Farquaad: resgatar a princesa Fiona, que está presa em uma torre protegida por um dragão.

A jornada ganha novos rumos com a companhia do Burro e as descobertas sobre Fiona. Com piadas, referências a histórias clássicas e personagens marcantes, o filme diverte diferentes gerações.

4. 'A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas' (2021)

Onde assistir: Netflix.

Katie Mitchell está prestes a começar a faculdade quando sua família decide fazer uma viagem de carro para acompanhá-la nessa nova etapa. O passeio toma um rumo inesperado quando robôs e aparelhos eletrônicos iniciam uma revolta contra os seres humanos.

A família precisa trabalhar em conjunto para sobreviver à situação. A animação combina ação, comédia e referências à cultura digital, além de abordar os conflitos entre pais e filhos e as diferenças entre gerações.

5. 'Meu Amigo Totoro' (1988)

Onde assistir: Netflix.

O clássico japonês acompanha as irmãs Satsuki e Mei, que se mudam para o campo enquanto a mãe recebe tratamento em um hospital. Na nova casa, as meninas descobrem criaturas mágicas que habitam a floresta, incluindo o simpático Totoro.

Com cenários acolhedores e uma narrativa delicada, o filme valoriza a imaginação infantil, a relação entre irmãs e a conexão com a natureza.

6. 'Matilda: O Musical' (2022)

Onde assistir: Netflix.

Matilda é uma menina inteligente e apaixonada por livros que cresce em uma família pouco compreensiva. Na escola, ela encontra apoio na professora Miss Honey, mas precisa enfrentar a rígida diretora Agatha Trunchbull.

Baseado na obra de Roald Dahl e inspirado no musical teatral, o filme mistura números musicais, humor e fantasia. A história destaca a criatividade, o valor da educação e a coragem de enfrentar situações injustas.

7. 'A Viagem de Chihiro' (2001)

Onde assistir: Netflix.

Durante uma mudança, Chihiro entra com os pais em um mundo fantástico habitado por espíritos. Quando os dois são transformados, a menina precisa encontrar uma maneira de salvá-los e retornar para casa.

Vencedor do Oscar de melhor animação em 2003, o longa apresenta criaturas incomuns, cenários imaginativos e desafios que exigem coragem e autonomia da protagonista. Algumas cenas podem assustar crianças menores, por isso vale considerar a idade antes da sessão.

8. 'Megamente' (2010)

Onde assistir: HBO Max.

Megamente é um supervilão genial que finalmente consegue derrotar seu maior rival, o herói Metro Man. Depois de conquistar a cidade, porém, ele percebe que vencer a batalha não significa encontrar um propósito. Para enfrentar um novo desafio, precisa lidar com as consequências de suas próprias escolhas.

9. 'Hotel Transilvânia 4: Transformonstrão' (2022)

Onde assistir: HBO Max.

Drácula e seus amigos monstros enfrentam uma situação inesperada quando um invento de Van Helsing dá errado e transforma Drácula em humano e Johnny em um monstro. Para recuperar suas formas originais, os dois embarcam em uma aventura que provoca confusões pelo caminho.

A animação aposta em humor, situações absurdas e personagens conhecidos dos filmes anteriores. A história também aborda amizade, aceitação e convivência com as diferenças.

10. 'Pequenos Grandes Heróis' (2020)

Onde assistir: Netflix.

Quando invasores alienígenas sequestram os super-heróis da Terra, os filhos desses defensores precisam se unir para salvar os pais e proteger o planeta. Com habilidades especiais e personalidades diferentes, as crianças enfrentam o desafio de trabalhar em equipe para impedir uma ameaça global.

O filme mistura aventura, comédia e ficção científica em uma história sobre coragem, amizade e cooperação.