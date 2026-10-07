Netflix encomenda episódio piloto de nova série de 'Gatos, Fios Dentais e Amassos'

RESUMO ＋ O serviço de streaming Netflix encomendou o episódio piloto de uma série baseada nos livros “Confissões de Georgia Nicolson”, de Louise Rennison. A produção de “Gatos, Fios Dentais e Amassos” ficará a cargo das produtoras Fifth Season e Rise Films. Monica Heisey escreverá o piloto, que terá direção de Jim O’Hanlon.

"Gatos, Fios Dentais e Amassos" pode estar retornando para as telas em breve. A série, baseada nos livros escritos por Louise Rennison, teve o seu episódio piloto encomendado pela Netflix. O projeto será produzido pela Fifth Season e pela Rise Films.

Caso aprovada, esta será a segunda adaptação audiovisual do trabalho de Rennison. Em 2008, a Paramount produziu um longa-metragem com base nos dois primeiros livros da série "Confissões de Georgia Nicolson": "Gatos, Fios Dentais e Amassos" e "OK, Estou Usando Calcinhas Gigantes".

"Gatos, Fios Dentais e Amassos" teve roteiro e direção de Gurinder Chadha e foi estrelado por Georgia Groome e Aaron Taylor-Johnson.

O que sabemos sobre a série de 'Gatos, Fios Dentais e Amassos'?

O episódio piloto encomendado pela Netflix está sendo escrito por Monica Heisey, com direção de Jim O'Hanlon. Sam Leifer ocupará o cargo de produtor executivo pela Rise Films e Jon Jennings como produtor, enquanto Rachel Sheridan será responsável pela diretora de elenco.

Sobre o que é 'Gatos, Fios Dentais e Amassos'?

"Gatos, Fios Dentais e Amassos" acompanha Georgia, uma adolescente britânica que, às vésperas de completar 15 anos, se interessa por Robbie, o novo aluno da escola e integrante da banda Stiff Dylans.

Segundo a sinopse oficial do filme de 2008, Robbie namora Lindsay, rival de Georgia. Com a ajuda das amigas, dos pais e do gato Angus, a adolescente cria planos para conquistar o garoto e ter o melhor aniversário de sua vida.