Netflix encomenda episódio piloto de nova série de 'Gatos, Fios Dentais e Amassos'

Netflix: streaming aprova episódio piloto de nova adaptação literária (Reprodução/IMDB)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 7 de outubro de 2026 às 13h09.
O serviço de streaming Netflix encomendou o episódio piloto de uma série baseada nos livros “Confissões de Georgia Nicolson”, de Louise Rennison. A produção de “Gatos, Fios Dentais e Amassos” ficará a cargo das produtoras Fifth Season e Rise Films. Monica Heisey escreverá o piloto, que terá direção de Jim O’Hanlon.
"Gatos, Fios Dentais e Amassos" pode estar retornando para as telas em breve. A série, baseada nos livros escritos por Louise Rennison, teve o seu episódio piloto encomendado pela Netflix. O projeto será produzido pela Fifth Season e pela Rise Films.
Caso aprovada, esta será a segunda adaptação audiovisual do trabalho de Rennison. Em 2008, a Paramount produziu um longa-metragem com base nos dois primeiros livros da série "Confissões de Georgia Nicolson": "Gatos, Fios Dentais e Amassos" e "OK, Estou Usando Calcinhas Gigantes".
"Gatos, Fios Dentais e Amassos" teve roteiro e direção de Gurinder Chadha e foi estrelado por Georgia Groome e Aaron Taylor-Johnson.
O episódio piloto encomendado pela Netflix está sendo escrito por Monica Heisey, com direção de Jim O'Hanlon. Sam Leifer ocupará o cargo de produtor executivo pela Rise Films e Jon Jennings como produtor, enquanto Rachel Sheridan será responsável pela diretora de elenco.‘Carrie’: nova série baseada no livro de Stephen King estreia hoje; veja onde assistir
"Gatos, Fios Dentais e Amassos" acompanha Georgia, uma adolescente britânica que, às vésperas de completar 15 anos, se interessa por Robbie, o novo aluno da escola e integrante da banda Stiff Dylans.
Segundo a sinopse oficial do filme de 2008, Robbie namora Lindsay, rival de Georgia. Com a ajuda das amigas, dos pais e do gato Angus, a adolescente cria planos para conquistar o garoto e ter o melhor aniversário de sua vida.Livro best-seller 'A Hipótese do Amor' terá continuação, anuncia autora
A Netflix encomendou o episódio piloto da série, mas a produção completa ainda depende de aprovação. O projeto será produzido pela Fifth Season e pela Rise Films.
Monica Heisey escreverá o episódio piloto de “Gatos, Fios Dentais e Amassos”. Jim O’Hanlon será o diretor.
“Gatos, Fios Dentais e Amassos” acompanha Georgia, uma adolescente britânica prestes a completar 15 anos. De acordo com a sinopse oficial do filme de 2008, Georgia cria planos para conquistar Robbie, aluno novo da escola e namorado de sua rival Lindsay.
Sim. Em 2008, a Paramount produziu um filme baseado nos dois primeiros livros da série “Confissões de Georgia Nicolson”: “Gatos, Fios Dentais e Amassos” e “OK, Estou Usando Calcinhas Gigantes”.
O filme de 2008 teve roteiro e direção de Gurinder Chadha. Georgia Groome e Aaron Taylor-Johnson estrelaram a adaptação.
Sam Leifer será produtor executivo pela Rise Films, enquanto Jon Jennings atuará como produtor. Rachel Sheridan será responsável pela direção de elenco.