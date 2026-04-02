HBO anuncia especial de 'Harry Potter' que mostrará os bastidores da série

Com o lançamento marcado para o Natal de 2026, a série de "Harry Potter" da HBO terá outra estreia em um feriado religioso.

Neste domingo de Páscoa, 5, a emissora lançará um especial que leva os espectadores aos bastidores da sua próxima adaptação dos livros de "Harry Potter".

"Em Busca de Harry: A Arte por Trás da Magia" mostra a produção da primeira temporada, que está sendo filmada nos estúdios da Warner Bros. em Leavesden, no Reino Unido.

Um novo trailer do especial, divulgado nesta quinta-feira, 1, mostra diversos profissionais trabalhando no set de "Harry Potter".

Confira o trailer para o especial de 'Harry Potter'

A primeira temporada da série, composta por oito episódios, terá o título de "Harry Potter e a Pedra Filosofal", baseado no primeiro livro da saga de sucesso, e estreará neste Natal na HBO e HBO Max. A estreia estava previamente alocada para 2027, mas será lançada durante as festas de fim de ano.

Confira o teaser oficial abaixo:

Sobre o que será 'Harry Potter e a Pedra Filosofal'?

A primeira temporada da nova série da saga Harry Potter acompanha a trama do primeiro livro, lançado em 1997.

Não há nada de especial em Harry Potter, pelo menos é isso que sua tia Petúnia sempre diz. No entanto, ao completar onze anos, uma carta de admissão para a Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts abre para Harry as portas de um mundo secreto de amizade, diversão e magia.

Mas, junto com essa nova aventura, surge também um grande perigo, quando o bruxo precisa enfrentar um inimigo sombrio ligado ao seu passado, Voldemort.

Qual é o elenco de 'Harry Potter e a Pedra Filosofal'?

A série é estrelada por Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger e Alastair Stout como Ron Weasley, acompanhados por John Lithgow no papel de Alvo Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severo Snape e Nick Frost como Rúbeo Hagrid.

O elenco inclui ainda Rory Wilmot como Neville Longbottom, Lox Pratt como Draco Malfoy, Leo Earley como Seamus Finnigan, Elijah Oshin como Dino Thomas, Tristan Harland e Gabriel Harland como Fred e Jorge Weasley, respectivamente, Ruari Spooner como Percy Weasley, Alessia Leoni como Parvati Patil, Sienna Moosah como Lilá Brown, Finn Stephens como Vicente Crabbe, William Nash como Gregório Goyle, Warwick Davis como Filius Flitwick e Sirine Saba como Pomona Sprout.

Baseada nos livros de J. K. Rowling, a série é escrita e produzida executivamente por Francesca Gardiner. Mark Mylod também assina a produção executiva e direção de vários dos episódios.

A produção é uma colaboração entre HBO, Brontë Film and TV e Warner Bros. Television, com J. K. Rowling, Neil Blair e Ruth Kenley-Letts (Brontë Film and TV), além de David Heyman (Heyday Films), como produtores executivos.

Primeiras imagens da série

Antes do novo teaser, a emissora divulgou nesta terça-feira, 24, a primeira imagem da nova série de "Harry Potter". A cena mostra Harry, o protagonista da saga, de costas em Hogwarts.

Na legenda, a produção da série escreveu "Amanhã ⚡️" e já deixou os fãs mais ansiosos para anúncios da franquia. Confira:

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Fenômeno da franquia 'Harry Potter'

A saga cinematográfica de "Harry Potter" foi lançada entre os anos 2000 e 2011, com oito filmes estrelados por Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint.

Os longas se tornaram um fenômeno global de bilheteria e continuam disponíveis no catálogo da HBO Max.

Nos últimos anos, o universo da franquia também se expandiu para outras produções, como os filmes da série "Animais Fantásticos" e o jogo "Hogwarts Legacy", que registrou milhões de unidades vendidas.