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Atores mirins de 'Harry Potter' recebem salários milionários na nova série

Trio principal foi escolhido entre mais de 32 mil candidatos para a produção da HBO

'Harry Potter': franquia de sucesso terá uma nova série da HBO com data de estreia marcada para o Natal de 2026 (HBO/Divulgação)

'Harry Potter': franquia de sucesso terá uma nova série da HBO com data de estreia marcada para o Natal de 2026 (HBO/Divulgação)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 30 de março de 2026 às 12h22.

Os salários do elenco mirim de “Harry Potter” ganharam destaque após a definição dos protagonistas da nova série da HBO. Escolhidos entre mais de 32 mil candidatos, os três nomes principais terão pagamentos de quinhentas mil libras cada na primeira temporada e mais de sessenta mil libras por episódio.

Dominic McLaughlin, de 12 anos, interpretará Harry Potter; Arabella Stanton, de 11, viverá Hermione Granger; e Alastair Stout, também de 12, será Ron Weasley.

Segundo informações publicadas pelo jornal The Sun, os contratos incluem diferentes formas de remuneração já previstas para a primeira fase da produção.

De acordo com uma fonte ligada à produção, os valores podem crescer nas próximas temporadas.

Seleção disputada

A escolha do elenco ocorreu após um processo seletivo conduzido pela Warner Bros. Mais de 32 mil crianças participaram dos testes para os papéis principais.

O trio foi apresentado em um teaser oficial da produção, marcando a primeira aparição dos novos protagonistas.

Os três personagens assume os papéis que ficaram conhecidos com Daniel Radcliffe, Rupert Grint e Emma Watson, protagonistas da franquia lançada há cerca de 25 anos.

Produção da série 'Harry Potter'

A série de "Harry Potter" vai adaptar os sete livros de J.K. Rowling ao longo de aproximadamente uma década. A autora participa do projeto como produtora executiva.

A primeira temporada será baseada em “Harry Potter e a Pedra Filosofal” e será exibida na HBO Max.

Dominic McLaughlin entrou para o elenco aos 11 anos, mesma idade de Radcliffe no início da franquia original. Em comentário recente, o ator afirmou que os novos intérpretes parecem muito jovens e disse esperar que aproveitem a experiência.

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